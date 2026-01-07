شكاوى واسعة تضرب آيفون 17 برو… أصوات غريبة أثناء الشحن

أثار تزايد شكاوى مستخدمي أبل حول هواتف آيفون 17 برو وآيفون 17 جدلًا واسعًا في الأوساط التقنية، بعد الإبلاغ عن مشكلة غير مألوفة تتمثّل بصدور أصوات غريبة من مكبّرات الصوت أثناء شحن الجهاز.



وبحسب تقارير متطابقة، أفاد عدد من المستخدمين بسماع أزيز أو ضجيج ثابت يشبه التشويش، يظهر خلال عملية الشحن، وأحيانًا حتى من دون تشغيل أي محتوى صوتي، ما أثار مخاوف تتعلق بجودة الأجهزة وسلامتها.



قلق متزايد



وذكر مستخدمون أن الصوت يظهر عند خفض مستوى الصوت أثناء تشغيل أي وسائط، فيما أشار آخرون إلى سماعه حتى عندما يكون الهاتف في وضعية السكون. كما أفاد بعضهم بأن الضجيج يستمر حتى بعد تجاوز نسبة الشحن 75%، ولا يختفي فور فصل الهاتف عن الشاحن في بعض الحالات.



وأكدت مناقشات على منتديات تقنية ومنصات التواصل الاجتماعي أن المشكلة لا تبدو مرتبطة بنوع الشاحن، إذ تم رصدها مع الشواحن الرسمية من أبل، في حين أشار البعض إلى أن الصوت يكون أخف عند استخدام شاحن MagSafe.



منذ الإطلاق



وبدأت هذه الشكاوى بالظهور منذ أيلول الماضي، بعد أيام قليلة من الإطلاق الرسمي لسلسلة آيفون 17. ولاحظ عدد من المستخدمين أن استبدال الهاتف بآخر جديد لم يحل المشكلة، إذ تكرّر الخلل نفسه في الأجهزة البديلة.



تحديث مرتقب



ورغم غياب أي تعليق رسمي من أبل حتى الآن، تحدثت تقارير تقنية عن إحالة المشكلة إلى مهندسي الشركة، مع ترجيحات بأن يتم تضمين حل برمجي ضمن تحديث iOS 26.3 المتوقع طرحه خلال الأسابيع المقبلة.



ردود فعل



وأثارت القضية موجة استياء بين المستخدمين، حيث طالب البعض بتوضيح رسمي سريع، فيما دعا آخرون إلى استبدال الأجهزة أو إعادتها لتجنّب الضوضاء غير المرغوبة. وحتى اللحظة، لم تصدر أبل أي بيان رسمي يوضح سبب المشكلة أو آلية معالجتها.

