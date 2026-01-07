تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

Siri يحصل على تحديث جذري بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
07-01-2026 | 07:29
A-
A+
Doc-P-1465048-639033931246302495.jpg
Doc-P-1465048-639033931246302495.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سيتم إطلاق ترقيات الذكاء الاصطناعي لسيري siri من آبل هذا العام، ومن المتوقع إطلاق التحديث الرئيسي للذكاء الاصطناعي Siri في أذار مع نظام iOS 26.4، وقد ذكرت بلومبرج منذ فترة طويلة أن نظام iOS 26.4 هو التحديث الذي سيُطلق سيري الجديدة والمحسنة من آبل، وقد تم تأكيد هذا التوقيت أيضًا من خلال تسريبات برمجية من نظام iOS 26.

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، يخضع نظام iOS 26.3 حاليًا للاختبار التجريبي، ولكن بناءً على تاريخ إصدارات برامج آبل، يمكننا تكوين فكرة جيدة عن موعد إطلاق نظام iOS 26.4.

فيما يلي مواعيد إصدار التحديثات الأخيرة لنظام iOS 26.4:
iOS 18.4: الاثنين 31 أذار
iOS 17.4: الثلاثاء 5 أذار
iOS 16.4: الاثنين 27 أذار
بناءً على هذا النمط، من المتوقع إطلاق iOS 26.4 ومساعد Siri الجديد في مارس، على الأرجح في أواخر الشهر.

سيتبع إصدار أواخر مارس توقيت عامي 2025 و2023، لكن عام 2024 شهد إطلاق iOS 17.4 في وقت أبكر بكثير من المتوقع، لذا من الممكن أن تُصدر Apple نظام iOS 26.4 قبل الموعد المحدد.

وإذا صدرت النسخة التجريبية الأولى من نظام iOS 26.4 في يناير، فمن المحتمل أن يتم إطلاقها رسميًا في أوائل مارس، أما إذا تأجلت إلى منتصف فبراير، فمن المرجح أن تصدر في أواخر مارس.

 ميزات جديدة قادمة إلى Siri
يشهد نظام iOS 26.4 تحديثًا جذريًا لـ Siri، حيث يتم استبدال بنيته الأساسية القديمة بنظام يعتمد على لغة البرمجة الخطية (LLM)، وفي بعض الأحيان، لا يلاحظ المستخدمون التغييرات البرمجية الأساسية لميزات البرامج، ولكن من المتوقع أن تكون فوائد انتقال سيري واضحة.

يُفترض أن يكون نظام Siri الجديد، المبني على لغة البرمجة الخطية، قادرًا على مساعدة المستخدمين بذكاء، على غرار روبوتات الدردشة مثل ChatGPT وGemini، كما سيمكّن النظام الجديد العديد من الميزات القوية التي كان من المقرر إطلاقها في الأصل لنظام iOS 18 ثم تأجلت، ومنها:

- نوايا التطبيقات للحوسبة بدون استخدام اليدين
- معرفة السياق الشخصي
- الوعي بما يظهر على الشاشة

وعدت آبل بأن Siri الجديد سيقدم كل هذه الميزات وأكثر بفضل البنية الأساسية الجديدة القادمة، وبالنظر إلى المدة الطويلة التي انقضت منذ الإعلان عن تحديثات سيري، سيكون هناك ترقب كبير لما هو قادم. (اليوم السابع)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غوغل تكشف الفيديوهات المزيفة بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بمبلغ هائل.. مشروع مختص بالذكاء الاصطناعي ستطلقه اليابان
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24
احذروها.. لعية تعمل بالذكاء الإصطناعي غير ملائمة للأطفال
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سأوقع اتفاقاً كبيراً يتعلّق بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

النظام الجديد

منذ فترة

القادمة

الرئيسي

سيري ا

الطويل

روبوت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
05:50 | 2026-01-07
Lebanon24
05:16 | 2026-01-07
Lebanon24
04:25 | 2026-01-07
Lebanon24
02:47 | 2026-01-07
Lebanon24
00:52 | 2026-01-07
Lebanon24
23:00 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24