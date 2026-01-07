Siri يحصل على تحديث جذري بالذكاء الاصطناعي

سيتم إطلاق ترقيات لسيري من آبل هذا العام، ومن المتوقع إطلاق التحديث للذكاء الاصطناعي Siri في أذار مع نظام iOS 26.4، وقد ذكرت بلومبرج طويلة أن نظام iOS 26.4 هو التحديث الذي سيُطلق سيري الجديدة والمحسنة من آبل، وقد تم تأكيد هذا التوقيت أيضًا من خلال تسريبات برمجية من نظام iOS 26.وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، يخضع نظام iOS 26.3 حاليًا للاختبار التجريبي، ولكن بناءً على تاريخ إصدارات برامج آبل، يمكننا تكوين فكرة جيدة عن موعد إطلاق نظام iOS 26.4.فيما يلي مواعيد إصدار التحديثات الأخيرة لنظام iOS 26.4:iOS 18.4: الاثنين 31 أذارiOS 17.4: الثلاثاء 5 أذارiOS 16.4: الاثنين 27 أذاربناءً على هذا النمط، من المتوقع إطلاق iOS 26.4 ومساعد Siri الجديد في ، على الأرجح في أواخر الشهر.سيتبع إصدار أواخر مارس توقيت عامي 2025 و2023، لكن عام 2024 شهد إطلاق iOS 17.4 في وقت أبكر بكثير من المتوقع، لذا من الممكن أن تُصدر Apple نظام iOS 26.4 قبل الموعد المحدد.وإذا صدرت النسخة التجريبية الأولى من نظام iOS 26.4 في يناير، فمن المحتمل أن يتم إطلاقها رسميًا في أوائل مارس، أما إذا تأجلت إلى منتصف فبراير، فمن المرجح أن تصدر في أواخر مارس.ميزات جديدة قادمة إلى Siriيشهد نظام iOS 26.4 تحديثًا جذريًا لـ Siri، حيث يتم استبدال بنيته الأساسية القديمة بنظام يعتمد على لغة البرمجة الخطية (LLM)، وفي بعض الأحيان، لا يلاحظ المستخدمون التغييرات البرمجية الأساسية لميزات البرامج، ولكن من المتوقع أن تكون فوائد انتقال سيري واضحة.يُفترض أن يكون نظام Siri الجديد، المبني على لغة البرمجة الخطية، قادرًا على مساعدة المستخدمين بذكاء، على غرار روبوتات الدردشة مثل ChatGPT وGemini، كما سيمكّن العديد من الميزات القوية التي كان من المقرر إطلاقها في الأصل لنظام iOS 18 ثم تأجلت، ومنها:- نوايا التطبيقات للحوسبة بدون استخدام اليدين- معرفة السياق الشخصي- الوعي بما يظهر على الشاشةوعدت آبل بأن Siri الجديد سيقدم كل هذه الميزات وأكثر بفضل البنية الأساسية الجديدة ، وبالنظر إلى المدة الطويلة التي انقضت منذ الإعلان عن تحديثات سيري، سيكون هناك ترقب كبير لما هو قادم. (اليوم السابع)