تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
-6
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ميتا تؤجل إطلاق نظارات Ray-Ban الذكية دوليًا
Lebanon 24
07-01-2026
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة "ميتا" تأجيل طرح نظاراتها الذكية المزودة بشاشة عرض من طراز Ray-Ban Display في كل من
المملكة
المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا، بسبب "الطلب غير المسبوق ومحدودية المخزون"، وذلك خلال فعاليات معرض CES 2026.
ولم تحدد الشركة موعدًا جديدًا للتوسع الدولي الذي كان مقررًا مطلع عام 2026، موضحة عبر مدونتها أنها ستواصل التركيز على تلبية الطلبات داخل
الولايات المتحدة
مع إعادة تقييم استراتيجيتها لإتاحة المنتج عالميًا.
ومنذ بدء بيع نظارات
العرض
من ميتا، واجه المستهلكون صعوبة في الحصول عليها، إذ لا تباع عبر الإنترنت، بل تتوفر فقط في عدد محدود من متاجر التجزئة المختارة داخل الولايات المتحدة، من بينها بعض فروع Ray-Ban وSunglass Hut وLensCrafters وBest Buy.
ولشرائها، يتعين حجز موعد مسبق لتجربة المنتج في أحد هذه المتاجر من خلال موقع ميتا، وقبيل الإطلاق أشارت الشركة إلى تسجيل طلب "قوي" على جلسات العرض، حيث جرى حجز المواعيد لعدة أسابيع مقدّمًا.
وكانت هناك توقعات بزيادة توافر النظارات
مع مرور الوقت
، في ظل توقعات ميتا بتوسّع خيارات الشراء تدريجيًا، إلا أن تأجيل الإطلاق الدولي يشير إلى استمرار
الفجوة
بين العرض والطلب.
وتباع نظارات Ray-Ban Display بسعر 799 دولارًا، وهي أول نظارات من ميتا تتضمن شاشة عرض أمامية، إلى جانب كاميرا ومكبري صوت ستيريو وستة ميكروفونات ودعم WiFi 6 ووحدة تحكم تعتمد على تتبع حركة الأصابع عبر سوار عصبى. (اليوم السابع)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميزات جديدة لنظارات راي-بان ميتا الذكية
Lebanon 24
ميزات جديدة لنظارات راي-بان ميتا الذكية
07/01/2026 18:24:33
07/01/2026 18:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ميتـا ترجئ واحدًا من أهم مشاريعها… تأجيل إطلاق نظارات الواقع المختلط Phoenix إلى 2027
Lebanon 24
ميتـا ترجئ واحدًا من أهم مشاريعها… تأجيل إطلاق نظارات الواقع المختلط Phoenix إلى 2027
07/01/2026 18:24:33
07/01/2026 18:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نظارات ذكية تحمي عينيك وتتكيف مع كل ضوء
Lebanon 24
نظارات ذكية تحمي عينيك وتتكيف مع كل ضوء
07/01/2026 18:24:33
07/01/2026 18:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بميزة استثنائية.. "علي بابا" تدخل سباق النظارات الذكية مع نظارات Quark
Lebanon 24
بميزة استثنائية.. "علي بابا" تدخل سباق النظارات الذكية مع نظارات Quark
07/01/2026 18:24:33
07/01/2026 18:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
مع مرور الوقت
المملكة
إيطاليا
مختارة
الفجوة
التركي
فرنسا
قد يعجبك أيضاً
Siri يحصل على تحديث جذري بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
Siri يحصل على تحديث جذري بالذكاء الاصطناعي
07:29 | 2026-01-07
07/01/2026 07:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
شكاوى واسعة تضرب آيفون 17 برو… أصوات غريبة أثناء الشحن
Lebanon 24
شكاوى واسعة تضرب آيفون 17 برو… أصوات غريبة أثناء الشحن
05:50 | 2026-01-07
07/01/2026 05:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي العملي.. أدوات تحل مشكلات العمل اليومية في دقائق
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي العملي.. أدوات تحل مشكلات العمل اليومية في دقائق
05:16 | 2026-01-07
07/01/2026 05:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف بثلاث طيّات يدخل المشهد… ابتكار جريء بسعر مرتفع
Lebanon 24
هاتف بثلاث طيّات يدخل المشهد… ابتكار جريء بسعر مرتفع
04:25 | 2026-01-07
07/01/2026 04:25:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نجاح 16e… أبل تراهن على آيفون 17e في الربع الأول من العام
Lebanon 24
بعد نجاح 16e… أبل تراهن على آيفون 17e في الربع الأول من العام
02:47 | 2026-01-07
07/01/2026 02:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
13:17 | 2026-01-06
06/01/2026 01:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
01:39 | 2026-01-07
07/01/2026 01:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
06:51 | 2026-01-07
07/01/2026 06:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مُسرّب صور منشأة كفرا
Lebanon 24
توقيف مُسرّب صور منشأة كفرا
02:17 | 2026-01-07
07/01/2026 02:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
07:29 | 2026-01-07
Siri يحصل على تحديث جذري بالذكاء الاصطناعي
05:50 | 2026-01-07
شكاوى واسعة تضرب آيفون 17 برو… أصوات غريبة أثناء الشحن
05:16 | 2026-01-07
الذكاء الاصطناعي العملي.. أدوات تحل مشكلات العمل اليومية في دقائق
04:25 | 2026-01-07
هاتف بثلاث طيّات يدخل المشهد… ابتكار جريء بسعر مرتفع
02:47 | 2026-01-07
بعد نجاح 16e… أبل تراهن على آيفون 17e في الربع الأول من العام
00:52 | 2026-01-07
ما هي أقوى 5 هواتف في العام 2026؟
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 18:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
07/01/2026 18:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
07/01/2026 18:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24