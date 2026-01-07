تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

ميتا تؤجل إطلاق نظارات Ray-Ban الذكية دوليًا

Lebanon 24
07-01-2026 | 09:30
أعلنت شركة "ميتا" تأجيل طرح نظاراتها الذكية المزودة بشاشة عرض من طراز Ray-Ban Display في كل من المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا، بسبب "الطلب غير المسبوق ومحدودية المخزون"، وذلك خلال فعاليات معرض CES 2026. 

ولم تحدد الشركة موعدًا جديدًا للتوسع الدولي الذي كان مقررًا مطلع عام 2026، موضحة عبر مدونتها أنها ستواصل التركيز على تلبية الطلبات داخل الولايات المتحدة مع إعادة تقييم استراتيجيتها لإتاحة المنتج عالميًا.
ومنذ بدء بيع نظارات العرض من ميتا، واجه المستهلكون صعوبة في الحصول عليها، إذ لا تباع عبر الإنترنت، بل تتوفر فقط في عدد محدود من متاجر التجزئة المختارة داخل الولايات المتحدة، من بينها بعض فروع Ray-Ban وSunglass Hut وLensCrafters وBest Buy. 

ولشرائها، يتعين حجز موعد مسبق لتجربة المنتج في أحد هذه المتاجر من خلال موقع ميتا، وقبيل الإطلاق أشارت الشركة إلى تسجيل طلب "قوي" على جلسات العرض، حيث جرى حجز المواعيد لعدة أسابيع مقدّمًا.

وكانت هناك توقعات بزيادة توافر النظارات مع مرور الوقت، في ظل توقعات ميتا بتوسّع خيارات الشراء تدريجيًا، إلا أن تأجيل الإطلاق الدولي يشير إلى استمرار الفجوة بين العرض والطلب.

وتباع نظارات Ray-Ban Display بسعر 799 دولارًا، وهي أول نظارات من ميتا تتضمن شاشة عرض أمامية، إلى جانب كاميرا ومكبري صوت ستيريو وستة ميكروفونات ودعم WiFi 6 ووحدة تحكم تعتمد على تتبع حركة الأصابع عبر سوار عصبى. (اليوم السابع)
