قبل شراء كابل جديد… تعرّف على الخيار الأفضل لشاشتك

مع تطوّر تقنيات ، لم يعد اختيار منفذ توصيل الشاشة تفصيلاً ثانويًا. ورغم شيوع استخدام HDMI، ينصح خبراء التقنية بإعادة النظر في الاعتماد عليه، خصوصًا في أجهزة الألعاب والحواسيب عالية الأداء.



ويشير الخبراء إلى أن DisplayPort يتفوّق في كثير من الحالات، إذ يوفّر معدلات نقل بيانات أعلى، ما يسمح بسرعات تحديث أفضل تناسب اللاعبين والمحرّرين المحترفين، إضافة إلى دعمه توصيل أكثر من شاشة عبر كابل واحد في بطاقات الرسومات الحديثة.



كذلك، برزت منافذ USB-C وThunderbolt كبدائل متقدمة، خصوصًا في الحواسيب المحمولة، حيث تتيح نقل الفيديو والصوت والبيانات والطاقة عبر كابل واحد، وقد تحل بالكامل محل HDMI إذا كان الجهاز والشاشة يدعمان ذلك.



ورغم هذه المزايا، لا يزال HDMI مناسبًا للاستخدامات العادية أو مع الأجهزة القديمة. لكن في حال استخدام حاسوب حديث للألعاب أو الإنتاج الإبداعي، يبقى DisplayPort أو USB-C خيارًا أفضل من حيث الأداء وتجربة العرض. لذا، يُنصح دائمًا بمراجعة المنافذ المتاحة في الحاسوب والشاشة قبل شراء الكابلات.



Advertisement