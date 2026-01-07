تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
بعد سنوات من التأجيل… سيري تعود بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة
Lebanon 24
07-01-2026
|
23:00
تستعدّ أبل لإطلاق النسخة المُحسّنة من مساعدها الصوتي سيري في ربيع 2026، بالتزامن مع تحديث iOS 26.4،
بعد سنوات
من التأجيل المرتبط بتعقيدات تطوير ميزات
الذكاء الاصطناعي
.
وبحسب محللين تابعوا نمط تحديثات أبل وتحليلات الشفرات البرمجية، يُرجّح أن يصدر التحديث في أواخر آذار أو مطلع نيسان 2026، مع احتمال إطلاق نسخة تجريبية للمطوّرين في شباط المقبل.
وكانت أبل قد وعدت سابقًا بتحديث جذري لسيري، يشمل فهم السياق الشخصي للمستخدم والتفاعل الأعمق مع التطبيقات، إلا أن هذه الميزات أُرجئت مرارًا. وأكدت الشركة رسميًا أن بعض هذه القدرات ستظهر خلال عام 2026.
ويرى خبراء أن التأخير يعود إلى صعوبة دمج نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة ضمن بنية سيري، في ظل منافسة قوية من أدوات مثل ChatGPT وGemini.
ومن المتوقّع أن تتيح سيري الجديدة تفاعلًا أكثر ذكاءً عبر نماذج لغوية كبيرة، مع قدرة على فهم احتياجات المستخدم وتنفيذ أوامر دقيقة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات داخل التطبيقات من دون تدخل مباشر، ما يعزّز دور المساعد الصوتي داخل منظومة أبل.
ورغم الترجيحات الزمنية، تبقى أبل متحفّظة بشأن موعد نهائي، بانتظار استكمال الاختبارات وضمان جودة الأداء قبل الإطلاق الرسمي.
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
بعد سنوات
سنوات من
سيري ا
التزام
الزمني
بيرة
بانت
