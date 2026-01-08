تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

ما هو المكان الافضل لوضع الراوتر في البيت؟

Lebanon 24
08-01-2026 | 03:16
قد يكون وضع جهاز الراوتر في المكان الخطأ هو السبب الرئيسي وراء ضعف إشارة الواي فاي في المنزل، وفق تحذير خبراء خدمات الإنترنت.

يؤكد توم هايوود، خبير الإنترنت في شركة Community Fibre، أن إخفاء جهاز التوجيه أو وضعه خلف الأثاث قد يؤثر بشكل مباشر في جودة الاتصال.

ويقول هايوود: "المكان مهم للغاية. الإشارة تضعف عند مرورها عبر الجدران، الأثاث، أو الأجهزة الكهربائية". ويوصي بوضع الراوتر في مكان مركزي ومرتفع داخل المنزل، بعيداً عن الأجهزة الكبيرة مثل أفران الميكروويف، مع تفضيل تثبيته على رف أو الحائط، بحسب موقع ميرور.

 ازدحام الشبكة.. عدو السرعة الخفي
لا يتوقف ضعف الإنترنت عند موقع الراوتر فقط، فكل جهاز متصل بالشبكة يستهلك جزءاً من عرض النطاق الترددي. ومع استخدام أفراد الأسرة للإنترنت في البث المباشر، الألعاب الإلكترونية، أو مكالمات الفيديو في الوقت نفسه، قد تنخفض السرعات بشكل ملحوظ.

وينصح هايوود بفصل الأجهزة غير المستخدمة وجدولة التنزيلات الكبيرة خارج أوقات الذروة. كما أن بعض أجهزة الراوتر الحديثة تتيح خاصية إعطاء الأولوية لتطبيقات محددة، مثل مكالمات العمل أو البث المباشر، لضمان أداء أفضل.
 
متى يصبح تغيير الراوتر ضرورة؟
قد يكون السبب ببساطة هو قدم جهاز الراوتر. فالأجهزة القديمة غالباً لا تدعم معايير الواي فاي الحديثة مثل WiFi 6، ما يحد من سرعة التغطية وعدد الأجهزة التي يمكنها الاتصال بكفاءة.

ويشرح هايوود: "الأجهزة الأحدث مصممة للتعامل مع عدد أكبر من الأجهزة وتقليل التداخل. الترقية يمكن أن تُحدث فرقاً كبيراً، خاصة في المنازل المزدحمة".
 
هل المشكلة من سرعة الإنترنت نفسها؟
في بعض الحالات، لا يكون الخلل في الواي فاي، بل في خطة الإنترنت. ويوضح الخبير أن الاشتراك في باقة منخفضة السرعة قد يؤدي إلى تقليل السرعة خلال أوقات الذروة، ضمن إدارة الضغط على الشبكة من قبل مزود الخدمة.

والحل، بحسب هايوود، هو الترقية إلى خطة أسرع وأكثر استقراراً، لتفادي الانقطاعات والبطء المتكرر.
مصادر تداخل غير متوقعة داخل المنزل
قد لا يدرك كثيرون أن بعض العناصر المنزلية تؤثر سلباً في قوة الإشارة، مثل المرايا، أحواض الأسماك، أجهزة كشف الدخان، وأجهزة البلوتوث والراديو.

ويحذر هايوود قائلًا: "ليست الجدران وحدها من تعيق الواي فاي، فبعض الأجهزة المنزلية يمكن أن تسبب تداخلًا كبيراً دون أن نلاحظ".

وتحسين سرعة الواي فاي لا يتطلب دائماً حلولًا معقدة، بل قد يبدأ بخطوات بسيطة مثل اختيار الموقع الصحيح للراوتر، تقليل ازدحام الشبكة، أو التفكير في ترقية الأجهزة والخطة نفسها.
