روبوتاكسي مبتكرة تجمع تقنيات لوسيد ونورو وأوبر

كشفت كل من Lucid Group وNuro و عن سيارة روبوتاكسي جاهزة للإنتاج ستدعم خدمة جديدة للنقل التشاركي ذاتي القيادة على مستوى عالمي. وجاء المركبة، إلى جانب تجربة الركاب داخل المقصورة المصممة من قبل ، خلال معرض CES 2026 في مدينة لاس .

وأوضحت الشركات أن السيارة صُممت لتوفير تجربة راقية للركاب، مع القدرة على العمل على نطاق واسع في . وتعتمد المركبة على منصة Lucid Gravity الكهربائية بالكامل، وتدمج تقنية القيادة الذاتية من المستوى الرابع (Level 4) التي طورتها Nuro مع عمليات النقل التشاركي الخاصة بأوبر.

وأكدت الشركات أن اختبارات القيادة الذاتية على الطرق العامة بدأت بالفعل في ديسمبر الماضي، في خطوة محورية تمهّد لإطلاق الخدمة في منطقة خليج سان في وقت لاحق من عام 2026.

وتقود شركة Nuro برنامج الاختبارات باستخدام نماذج هندسية من سيارات الروبوتاكسي، تحت إشراف مشغلي مركبات ذاتية القيادة، بهدف التحقق من الأداء والسلامة والموثوقية في ظروف القيادة الواقعية قبل الإطلاق التجاري.

الحساسات تحدد تجربة الرحلة

وتتميز سيارة الروبوتاكسي بمنظومة حساسات متقدمة توفّر رؤية شاملة بزاوية 360 درجة، تجمع بين كاميرات عالية الدقة، وحساسات ليدار صلبة، ورادارات مدمجة في هيكل السيارة، إضافة إلى وحدة استشعار مخصصة مثبتة على السقف.

وصُممت وحدة السقف منخفضة الارتفاع للحفاظ على هوية تصميم Lucid Gravity، مع دعم قدرات الاستشعار المتقدمة. كما تساعد مصابيح LED المدمجة الركاب على التعرف على السيارة الصحيحة، وعرض الأحرف الأولى من اسم الراكب، والتواصل بشأن حالة الرحلة من الالتقاط وحتى الوصول.

وفي المقصورة، توفّر السيارة تجربة تفاعلية تركّز على الراحة والشفافية، حيث تتيح الشاشات للركاب التحكم بالمقاعد المُدفأة، وضبط المناخ والموسيقى، والتواصل مع الدعم، أو طلب توقف السيارة عند الحاجة.

كما يمكن للركاب الاطلاع على تصورات مرئية آنية تُظهر ما «تراه» السيارة وكيف تخطط لمسارها، بما في ذلك التوقف عند إشارات المرور، وإفساح المجال للمشاة، وتغيير المسارات، وتنفيذ عمليات الإنزال.

ويعتمد النظام الحاسوبي عالي الأداء على منصة NVIDIA DRIVE AGX Thor ضمن منظومة NVIDIA DRIVE Hyperion، ما يوفّر قدرات معالجة فورية للذكاء الاصطناعي اللازمة للقيادة الذاتية من المستوى الرابع.

وقال ديف ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة Nuro: «يمثل الكشف عن سيارة الروبوتاكسي الجاهزة للإنتاج مع لوسيد وأوبر محطة مهمة في طريقنا لتقديم القيادة الذاتية على نطاق واسع. ومن خلال الجمع بين تقنية Nuro المثبتة، وبنية لوسيد المتقدمة، وانتشار أوبر العالمي، نبني خدمة روبوتاكسي مهيأة للعمل في الواقع والنمو على المدى الطويل».