HMND 01 Alpha يمثّل قفزة نوعية في الروبوتات البشرية

كشفت شركة Humanoid عن النموذج الأولي HMND 01 Alpha، الذي يُعد محطة بارزة في مجال الروبوتات البشرية، بعد تطويره خلال فترة قياسية لم تتجاوز سبعة أشهر فقط، في ما تصفه الشركة بأنه أقصر دورة تطوير لروبوت بشري حتى الآن.

ويُعد HMND 01 Alpha روبوتًا بشريًا متحركًا يعتمد على عجلات بدل الأرجل، وقد نجحت الشركة بالفعل في تنفيذ أولى التجارب التجارية العملية له بالتعاون مع شركات عالمية في قطاعات الصناعة والتقنيات الخاصة بصناعة السيارات.

وتعرض Humanoid الروبوت حاليًا في جناحها بمعرض CES 2026 خلال الفترة من 6 إلى 9 كانون الثاني، حيث يتم استعراضه في بيئة صناعية شبه إنتاجية، وليس ضمن إعدادات مختبرية تقليدية.

وخلال ، ينفّذ HMND 01 Alpha مهمة صناعية حقيقية تتمثل في التقاط حلقات معدنية خاصة بالمحامل (Bearings) من صناديق عشوائية ومزدحمة، بشكل ذاتي بالكامل. وتعكس هذه التجربة ظروف العمل الفعلية في المصانع، وليس سيناريوهات عرض مبسّطة.

ويبلغ طول الروبوت نحو 220 سنتيمترًا، ويتحرك على قاعدة بعجلات بسرعة تصل إلى 4.47 أميال في الساعة. كما يستطيع حمل أوزان تصل إلى 15 كيلوجرامًا (33 رطلاً) باستخدام ذراعيه، مع القدرة على رفع أوزان أكبر عندما تكون قريبة من جسمه.

ويمتد مجال حركته من مستوى الأرض وحتى ارتفاع مترين، مع قدرة على الوصول إلى أعماق رفوف تصل إلى 60 سنتيمترًا، ما يتيح له التعامل مع المواد المخزنة على الأرض أو في مستويات مرتفعة.

ويحتوي الروبوت على 29 درجة حرية نشطة (باستثناء أدوات الإمساك)، ويعتمد على نظام ذكاء اصطناعي متكامل لإدارة الحركة وتنفيذ المهام من البداية إلى النهاية. ويمكن تزويده إما بيد خماسية الأصابع ذات 12 درجة حرية، أو بمقبض متوازي بسيط، تبعًا لمتطلبات الدقة أو الحمولة.

ويضم HMND 01 Alpha رأسًا غنيًا بالحساسات، يشمل كاميرات RGB بزاوية 360 درجة، إضافة إلى مستشعرين للعمق، ما يمكّنه من فهم البيئات الصناعية المزدحمة والتفاعل معها في الزمن الحقيقي.

وخلال المعرض، يعمل الروبوت مباشرة في جناح مجموعة شيفلر (Schaeffler)، حيث يلتقط حلقات محامل غير مرتبة ويضعها على طاولة وسيطة، تُغذّي في المصانع الحقيقية خط تجميع كرات المحامل.