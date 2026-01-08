كبسولة ذكية تضمن الالتزام بتناول الأدوية

ابتكر فريق من مهندسي للتكنولوجيا (MIT) كبسولة دواء ذكية ترسل إشارات عند ابتلاعها لضمان المرضى بالعلاج وتحسين النتائج الصحية.

ويعتمد النظام على جزء صغير داخل الكبسولة يرسل إشارات لاسلكية عند ابتلاعها، ويمكن دمجه في الأدوية الموجودة بالفعل. وبعد ابتلاع الكبسولة، تتحلل معظم مكوناتها في المعدة، بينما تخرج شريحة صغيرة ترسل الإشارة عبر الجهاز الهضمي لتأكيد تناول الدواء.



وأوضح الباحثون أن هذه التقنية قد تكون مفيدة بشكل خاص لمراقبة مرضى زراعة الأعضاء الذين يحتاجون إلى أدوية مثبطة للمناعة، إضافة إلى المصابين بأمراض مزمنة مثل نقص المناعة البشرية أو السل، والذين يحتاجون إلى علاج طويل الأمد.



وقال جيوفاني ترافيرسو، الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية بمعهد MIT وأخصائي في مستشفى بريغهام والنساء: "نهدف إلى ضمان حصول المرضى على العلاج اللازم لتحسين صحتهم إلى أقصى حد".

وتغلف الكبسولة بطبقة خارجية تحميها من إرسال أي إشارات قبل ابتلاعها. بعد الابتلاع، يتحلل الغلاف ويطلق الدواء وجزء الإرسال، الذي يرسل الإشارة لتأكيد تناول الدواء خلال . معظم مكونات الكبسولة تتحلل ويمتصها الجسم بسهولة، بينما تخرج الشريحة الصغيرة التي ترسل الإشارة عبر الجهاز الهضمي.



وأظهرت الاختبارات على الحيوانات أن الإشارة يمكن التقاطها من مسافة تصل إلى 60 سم. ويخطط الباحثون لتطوير جهاز صغير يمكن ارتداؤه لاستقبال الإشارات ونقلها إلى فريق الرعاية الصحية، قبل البدء بالتجارب البشرية.

ويتوقع الباحثون أن يستفيد من هذه التقنية المرضى الذين خضعوا لزرع أعضاء أو تركيب دعامات، وكذلك المصابون بأمراض معدية مزمنة أو مشاكل عقلية أو سلوكية تؤثر على انتظام تناول الأدوية. (روسيا اليوم)