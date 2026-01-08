تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-7
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
كبسولة ذكية تضمن الالتزام بتناول الأدوية
Lebanon 24
08-01-2026
|
08:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
ابتكر فريق من مهندسي
معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا (MIT) كبسولة دواء ذكية ترسل إشارات عند ابتلاعها لضمان
التزام
المرضى بالعلاج وتحسين النتائج الصحية.
ويعتمد النظام على جزء صغير داخل الكبسولة يرسل إشارات لاسلكية عند ابتلاعها، ويمكن دمجه في الأدوية الموجودة بالفعل. وبعد ابتلاع الكبسولة، تتحلل معظم مكوناتها في المعدة، بينما تخرج شريحة صغيرة ترسل الإشارة عبر الجهاز الهضمي لتأكيد تناول الدواء.
وأوضح الباحثون أن هذه التقنية قد تكون مفيدة بشكل خاص لمراقبة مرضى زراعة الأعضاء الذين يحتاجون إلى أدوية مثبطة للمناعة، إضافة إلى المصابين بأمراض مزمنة مثل
فيروس
نقص المناعة البشرية أو السل، والذين يحتاجون إلى علاج طويل الأمد.
وقال جيوفاني ترافيرسو، الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية بمعهد MIT وأخصائي
أمراض الجهاز الهضمي
في مستشفى بريغهام والنساء: "نهدف إلى ضمان حصول المرضى على العلاج اللازم لتحسين صحتهم إلى أقصى حد".
وتغلف الكبسولة بطبقة خارجية تحميها من إرسال أي إشارات قبل ابتلاعها. بعد الابتلاع، يتحلل الغلاف ويطلق الدواء وجزء الإرسال، الذي يرسل الإشارة لتأكيد تناول الدواء خلال
عشر دقائق
. معظم مكونات الكبسولة تتحلل ويمتصها الجسم بسهولة، بينما تخرج الشريحة الصغيرة التي ترسل الإشارة عبر الجهاز الهضمي.
وأظهرت الاختبارات على الحيوانات أن الإشارة يمكن التقاطها من مسافة تصل إلى 60 سم. ويخطط الباحثون لتطوير جهاز صغير يمكن ارتداؤه لاستقبال الإشارات ونقلها إلى فريق الرعاية الصحية، قبل البدء بالتجارب البشرية.
ويتوقع الباحثون أن يستفيد من هذه التقنية المرضى الذين خضعوا لزرع أعضاء أو تركيب دعامات، وكذلك المصابون بأمراض معدية مزمنة أو مشاكل عقلية أو سلوكية تؤثر على انتظام تناول الأدوية. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما هي الأدوية التي يحظر تناولها مع الكحول؟
Lebanon 24
ما هي الأدوية التي يحظر تناولها مع الكحول؟
08/01/2026 20:03:22
08/01/2026 20:03:22
Lebanon 24
Lebanon 24
احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة
Lebanon 24
احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة
08/01/2026 20:03:22
08/01/2026 20:03:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نظارات ذكية تحمي عينيك وتتكيف مع كل ضوء
Lebanon 24
نظارات ذكية تحمي عينيك وتتكيف مع كل ضوء
08/01/2026 20:03:22
08/01/2026 20:03:22
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة البريد الصوتي بحلة ذكية لأول مرة
Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة البريد الصوتي بحلة ذكية لأول مرة
08/01/2026 20:03:22
08/01/2026 20:03:22
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
تكنولوجيا وعلوم
أمراض الجهاز الهضمي
معهد ماساتشوستس
روسيا اليوم
ماساتشوستس
عشر دقائق
التزام
البشري
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
روبوتات إنقاذ مستقبلية تستلهم طيران الجراد للتغلب على مشكلة البطاريات
Lebanon 24
روبوتات إنقاذ مستقبلية تستلهم طيران الجراد للتغلب على مشكلة البطاريات
12:23 | 2026-01-08
08/01/2026 12:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يكتشف السكري وسرطان المعدة من اللسان فقط
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يكتشف السكري وسرطان المعدة من اللسان فقط
10:33 | 2026-01-08
08/01/2026 10:33:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما توقع حدوث زلزال هذا العام.. ردٌ على العالم الهولندي
Lebanon 24
بعدما توقع حدوث زلزال هذا العام.. ردٌ على العالم الهولندي
06:23 | 2026-01-08
08/01/2026 06:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
HMND 01 Alpha يمثّل قفزة نوعية في الروبوتات البشرية
Lebanon 24
HMND 01 Alpha يمثّل قفزة نوعية في الروبوتات البشرية
04:30 | 2026-01-08
08/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوتاكسي مبتكرة تجمع تقنيات لوسيد ونورو وأوبر
Lebanon 24
روبوتاكسي مبتكرة تجمع تقنيات لوسيد ونورو وأوبر
04:00 | 2026-01-08
08/01/2026 04:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
01:49 | 2026-01-08
08/01/2026 01:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
14:00 | 2026-01-07
07/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
14:22 | 2026-01-07
07/01/2026 02:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:23 | 2026-01-08
روبوتات إنقاذ مستقبلية تستلهم طيران الجراد للتغلب على مشكلة البطاريات
10:33 | 2026-01-08
الذكاء الاصطناعي يكتشف السكري وسرطان المعدة من اللسان فقط
06:23 | 2026-01-08
بعدما توقع حدوث زلزال هذا العام.. ردٌ على العالم الهولندي
04:30 | 2026-01-08
HMND 01 Alpha يمثّل قفزة نوعية في الروبوتات البشرية
04:00 | 2026-01-08
روبوتاكسي مبتكرة تجمع تقنيات لوسيد ونورو وأوبر
03:34 | 2026-01-08
علماء ألمان يطوّرون بلاستيكًا حيويًا من مخلفات المحاصيل
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
08/01/2026 20:03:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
08/01/2026 20:03:22
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
08/01/2026 20:03:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24