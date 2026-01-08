تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

روبوتات إنقاذ مستقبلية تستلهم طيران الجراد للتغلب على مشكلة البطاريات

Lebanon 24
08-01-2026 | 12:23
A-
A+
Doc-P-1465688-639034973289551141.webp
Doc-P-1465688-639034973289551141.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

طوّر باحثون في جامعة برينستون نموذجًا جديدًا لروبوتات بحجم الحشرات، مستلهمين تصميمه من آلية الطيران الفريدة للجراد الأمريكي، في محاولة لحل واحدة من أكبر مشكلات الروبوتات الدقيقة: الاستهلاك العالي للطاقة.

وعلى عكس الروبوتات الصغيرة التقليدية التي تُصمَّم عادةً على غرار النحل وتعتمد على الرفرفة المستمرة — وهي عملية تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة — يتميز الجراد بأسلوب طيران غير مألوف يجمع بين القفز والرفرفة والانزلاق، ما يجعله أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

وقالت إيمي ويسا، الأستاذة المشاركة في الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران بجامعة برينستون:
“الانزلاق هو نمط طيران منخفض التكلفة من حيث الطاقة”.

ويهدف هذا التوجه الجديد إلى تجاوز العقبة الكبرى التي تواجه الروبوتات الطائرة متناهية الصغر، إذ غالبًا ما يكون وزن البطارية اللازمة للطيران المستمر أكبر من قدرة الروبوت نفسه على الرفع.

الانزلاق بدل الرفرفة المستمرة

يعتمد النحل والذباب على الرفرفة الدائمة للطيران، وهو أسلوب مكلف طاقيًا. أما الجراد، فيستفيد من الطيران الانزلاقي للحفاظ على الطاقة، ما يسمح باستخدام الدفع فقط عند الحاجة، ثم التحول إلى الانزلاق لتقليل استهلاك البطارية.

وفي إطار الدراسة، تعاون فريق ويسا مع علماء أحياء من جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين لدراسة أجنحة الجراد الحقيقي. ورغم امتلاك الجراد زوجين من الأجنحة، ركز الباحثون على الجناح الخلفي لما يتمتع به من خصائص فريدة.

ويتميز هذا الجناح ببنية ثلاثية الأبعاد متموجة تشبه “الأكورديون”، تتكون من نتوءات وانخفاضات تمنحه صلابة ميكانيكية أثناء الطيران، وفي الوقت نفسه تسمح له بالانطواء بشكل مدمج عند عدم الاستخدام.

وأظهرت صور الأشعة المقطعية عالية الدقة أن هذه الأجنحة القابلة للطي تمنح الجراد قدرة أفضل على الحركة الأرضية، إضافة إلى تقليل مقاومة الهواء عند الانطلاق.

اختبارات مخبرية ونتائج مفاجئة

لاختبار كفاءة التصميم، قام الفريق بغمر أجنحة مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في قنوات مائية لدراسة تدفق السوائل وتحسين الشكل الديناميكي الهوائي. ثم جرى تثبيت الأجنحة على هياكل خفيفة الوزن وإطلاقها داخل مختبر الروبوتات في جامعة برينستون.

وبمراقبة الأداء عبر كاميرات عالية السرعة، حققت النماذج الاصطناعية كفاءة طيران مماثلة لتلك التي يتمتع بها الجراد الحقيقي.

غير أن النتائج كشفت مفاجأة غير متوقعة، إذ تبين أن الأجنحة الملساء كانت أكثر كفاءة في الانزلاق من الأجنحة المتموجة الطبيعية. وأوضحت ويسا أن هذه التموجات قد تكون تطورت لأسباب أخرى غير الديناميكا الهوائية، مثل تسهيل الطي أو تحمّل زوايا طيران حادة.

خطوة نحو روبوتات إنقاذ متعددة المهام

ويعمل الفريق حاليًا على التحدي التالي، والمتمثل في تطوير آلية تسمح بنشر الأجنحة وطيّها تلقائيًا دون الحاجة إلى محركات ثقيلة.

وفي حال نجاح هذه الخطوة، قد تشهد روبوتات الإنقاذ المستقبلية قفزة نوعية، حيث ستكون قادرة على القفز والزحف والطيران والانزلاق باستخدام شحنة واحدة فقط.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبي رميا: مشكلة قانون الانتخاب هي في جوهرها مشكلة سياسية لا تقنية
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
من "نيو موتورز" إلى مصانع البطاريات: المملكة تدخل عصر السيارة الكهربائية الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
23 منشأة تابعة لإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية تبلغ عن مشكلات في نقص الموظفين رغم مطالبة الرئيس ترامب المراقبين بالعودة إلى العمل
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مشكلة صوتية غريبة تضرب سماعات أغلى هواتف آبل
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24

المستقبل

✨ الخلف

الفريد

أمريكي

الهند

طاريا

كوردي

روبوت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-01-08
Lebanon24
16:30 | 2026-01-08
Lebanon24
16:00 | 2026-01-08
Lebanon24
15:30 | 2026-01-08
Lebanon24
15:00 | 2026-01-08
Lebanon24
14:30 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24