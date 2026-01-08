Charger 2...لشحن فائق على الطريق

قدمت شركة BLUETTI للطاقة النظيفة نظام الشحن الذكي الجديد Charger 2 خلال 2026 في لاس ، موجهًا خصيصًا لمالكي المركبات البرية، سيارات الـRV، عشاق السفر والمسافرين خارج الشبكة الكهربائية.

ويعد Charger 2 أول مركز ذكي للطاقة في العالم يجمع بين الشحن من السيارة والطاقة الشمسية في نظام واحد مؤتمت، ما يسمح بشحن أسرع وأكثر كفاءة مقارنة بالمنافذ التقليدية. ويتيح النظام شحن بطارية بسعة 1 كيلووات في ساعة واحدة خلال حوالي 70 دقيقة، أي أسرع 13 مرة من الشواحن التقليدية بجهد 12 فولت، ومع ضعف سرعة النموذج السابق Charger 1.

ويتميز Charger 2 بسهولة التركيب مع معظم السيارات، بما في ذلك الشاحنات الصغيرة والكرافانات والسيارات المعدلة للطرق الوعرة، ويدعم حوالي 95% من محطات الطاقة المحمولة من شركات أخرى، كما يمكن استبداله مباشرة بنموذج Charger 1 دون الحاجة لتوصيلات جديدة.

ويعمل النظام أيضًا كـ وحدة تحكم مركزية للطاقة، حيث يوازن تلقائيًا بين مدخلات السيارة والطاقة الشمسية لتشغيل الأجهزة أثناء القيادة، ويحول تلقائيًا للطاقة الشمسية والبطاريات عند التوقف. ويوفر Hub اختياري لمخرج المستمر حتى 600 واط لتشغيل ثلاجات وأجهزة تدفئة وإضاءة ومعدات اتصال فضائية.

ويضيف Charger 2 ميزات حماية للبطارية مثل الشحن العكسي، والصيانة النبضية، والشحن الطارئ، مع إمكانية التحكم والمراقبة عبر تطبيق BLUETTI عبر البلوتوث أو الواي فاي، وحماية مدمجة من ارتفاع الحرارة، والجهد الزائد، والتوصيل العكسي.

وسيتوفر Charger 2 بسعر 349 دولارًا، على أن يرتفع السعر إلى 499 دولارًا في شباط المقبل.