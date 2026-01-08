تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

Charger 2...لشحن فائق على الطريق

Lebanon 24
08-01-2026 | 16:30
قدمت شركة BLUETTI للطاقة النظيفة نظام الشحن الذكي الجديد Charger 2 خلال معرض ces 2026 في لاس فيغاس، موجهًا خصيصًا لمالكي المركبات البرية، سيارات الـRV، عشاق السفر الطويل والمسافرين خارج الشبكة الكهربائية.

ويعد Charger 2 أول مركز ذكي للطاقة في العالم يجمع بين الشحن من السيارة والطاقة الشمسية في نظام واحد مؤتمت، ما يسمح بشحن أسرع وأكثر كفاءة مقارنة بالمنافذ التقليدية. ويتيح النظام شحن بطارية بسعة 1 كيلووات في ساعة واحدة خلال حوالي 70 دقيقة، أي أسرع 13 مرة من الشواحن التقليدية بجهد 12 فولت، ومع ضعف سرعة النموذج السابق Charger 1.

ويتميز Charger 2 بسهولة التركيب مع معظم السيارات، بما في ذلك الشاحنات الصغيرة والكرافانات والسيارات المعدلة للطرق الوعرة، ويدعم حوالي 95% من محطات الطاقة المحمولة من شركات أخرى، كما يمكن استبداله مباشرة بنموذج Charger 1 دون الحاجة لتوصيلات جديدة.

ويعمل النظام أيضًا كـ وحدة تحكم مركزية للطاقة، حيث يوازن تلقائيًا بين مدخلات السيارة والطاقة الشمسية لتشغيل الأجهزة أثناء القيادة، ويحول تلقائيًا للطاقة الشمسية والبطاريات عند التوقف. ويوفر Hub اختياري لمخرج التيار المستمر حتى 600 واط لتشغيل ثلاجات وأجهزة تدفئة وإضاءة ومعدات اتصال فضائية.

ويضيف Charger 2 ميزات حماية للبطارية مثل الشحن العكسي، والصيانة النبضية، والشحن الطارئ، مع إمكانية التحكم والمراقبة عبر تطبيق BLUETTI عبر البلوتوث أو الواي فاي، وحماية مدمجة من ارتفاع الحرارة، والجهد الزائد، والتوصيل العكسي.

وسيتوفر Charger 2  بسعر 349 دولارًا، على أن يرتفع السعر إلى 499 دولارًا في شباط المقبل.

بيانات شحن: شحنة النفط الوحيدة التي سلمتها الشركات الفنزويلية ذاهبة إلى شركة شيفرون الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الزراعة: شحنة الأبقار المصرية تخضع للحجر… والنتائج مطمئنة
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة باتجاه الأراضي اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24
كهرباء لبنان: إجراءات احترازية لحين توريد شحنة الغاز أويل المخصصة
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24

