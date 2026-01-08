هذه هي الشركات التي تتصارع على مستقبل الإعلام الأميركي

أعلنت شركة باراماونت سكاي دانس أنها متمسكة بعرضها لشراء وارنر براذرز ديسكفري بقيمة 108.4 مليار دولار، مؤكدة تفوقه على المنافس المقدم من نتفليكس.

وقالت باراماونت إن عرضها النقدي الكامل بقيمة 30 دولاراً للسهم مدعوم من مؤسس أوراكل، لاري إليسون، ويتجاوز القيمة الإجمالية لعرض نتفليكس البالغة 82.7 مليار دولار، والذي يقتصر على استوديوهات الأفلام وأصول البث مع فصل قنوات الكيبل مثل « إن» و«ديسكفري».

ورفض مجلس إدارة وارنر عرض باراماونت المعدل، معبراً عن قلقه من حجم الديون الضخم البالغ 54 مليار دولار، بينما يرى مسؤولو نتفليكس أن عرضهم يوفر تمويلاً مباشراً دون تعقيدات ملكية.

وتتجاوز الصفقة الأبعاد المالية لتشمل مخاوف سياسية ورقابية، وسط تحذيرات من الحزبين والجمهوري بشأن سيطرة محتملة على الإعلام الأميركي، مع احتمال تدخل الرئيس في القرارات المتعلقة بهذه الصفقات.

ويواصل الرئيس التنفيذي لشركة نتفليكس، تيد ساراندوس، التأكيد على أن عرض شركته يحافظ على الوظائف والتزامات الصناعة السينمائية، في حين تضغط باراماونت على المساهمين قبل انتهاء موعد عرضها في 21 من الشهر الحالي.

ويرى مراقبون أن نتيجة هذه المواجهة ستحدد خريطة الإعلام الأميركي والعالمي للسنوات .