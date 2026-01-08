تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هذه هي الشركات التي تتصارع على مستقبل الإعلام الأميركي

Lebanon 24
08-01-2026 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1465762-639035079689367448.webp
Doc-P-1465762-639035079689367448.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت شركة باراماونت سكاي دانس أنها متمسكة بعرضها لشراء وارنر براذرز ديسكفري بقيمة 108.4 مليار دولار، مؤكدة تفوقه على العرض المنافس المقدم من نتفليكس.

وقالت باراماونت إن عرضها النقدي الكامل بقيمة 30 دولاراً للسهم مدعوم من مؤسس أوراكل، لاري إليسون، ويتجاوز القيمة الإجمالية لعرض نتفليكس البالغة 82.7 مليار دولار، والذي يقتصر على استوديوهات الأفلام وأصول البث مع فصل قنوات الكيبل مثل «سي إن إن» و«ديسكفري».

ورفض مجلس إدارة وارنر عرض باراماونت المعدل، معبراً عن قلقه من حجم الديون الضخم البالغ 54 مليار دولار، بينما يرى مسؤولو نتفليكس أن عرضهم يوفر تمويلاً مباشراً دون تعقيدات ملكية.

وتتجاوز الصفقة الأبعاد المالية لتشمل مخاوف سياسية ورقابية، وسط تحذيرات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن سيطرة محتملة على الإعلام الأميركي، مع احتمال تدخل الرئيس دونالد ترمب في القرارات المتعلقة بهذه الصفقات.

ويواصل الرئيس التنفيذي لشركة نتفليكس، تيد ساراندوس، التأكيد على أن عرض شركته يحافظ على الوظائف والتزامات الصناعة السينمائية، في حين تضغط باراماونت على المساهمين قبل انتهاء موعد عرضها في 21 من الشهر الحالي.

ويرى مراقبون أن نتيجة هذه المواجهة ستحدد خريطة الإعلام الأميركي والعالمي للسنوات القادمة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيانات شحن: شحنة النفط الوحيدة التي سلمتها الشركات الفنزويلية ذاهبة إلى شركة شيفرون الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:04:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: لدينا قنوات اتصال مع الأميركيين وننتظر النسخة المطورة مع الأوروبيين التي يتحدث عنها الإعلام
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:04:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الأميركي بمجلس الأمن: التكاليف التي تكبدتها جميع الأطراف مدمرة وحان الوقت لإنهاء هذه الحرب
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:04:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه هي شركات النفط الأميركية المتجهة إلى فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:04:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الديمقراطي

الجمهوري

ديمقراطي

القادمة

دونالد

التزام

جمالي

العرض

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-01-08
Lebanon24
16:00 | 2026-01-08
Lebanon24
15:30 | 2026-01-08
Lebanon24
15:00 | 2026-01-08
Lebanon24
14:30 | 2026-01-08
Lebanon24
13:30 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24