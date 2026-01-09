برنامج "مواعدة" للأطفال يثير غضبًا واسعًا في مصر!

أثار برنامج رقمي في مصر جدلًا واسعًا بعد ظهور إعلان لموسمه الجديد يظهر طفلًا وطفلة يجلسان معًا على نفس الطاولة في نسخة الأطفال من برنامج " "، الذي يعتمد على فكرة المواعدة المستوحاة من برامج غربية ويُعرض على منصات التواصل الاجتماعي.



يعتمد البرنامج في نسخته الأصلية على جمع شخصين لا يعرفان بعضهما، يجلسان في "موعد أعمى" مفصولين بساتر، ويتبادلان الحديث حول مواضيع حياتية مختلفة قبل أن يقررا في نهاية الحلقة ما إذا كانا يريدان لقاءً آخر خارج البرنامج.

الإعلان الجديد أثار غضبًا واسعًا في مصر، حيث اعتبره البعض تجاوزًا لحدود العلني للأطفال، بينما رآه آخرون فرصة للتعارف والزواج غير التقليدي.

وأعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن قلقه من استغلال براءة الأطفال لصناعة محتوى " "، محذرًا من أن ذلك قد يشجع سلوكيات غير مناسبة. نتيجة للجدل، تم حذف الإعلان الترويجي فورًا من المنصات الرقمية.

يُذكر أن والقانون المصري يجرمان استغلال الأطفال في برامج تمس أمنهم أو أخلاقهم، وتنص المادة 80 من الدستور على حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال الجنسي والتجاري. (التلفزون العربي)