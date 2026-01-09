"أبل" تدرس تأجيل إطلاق آيفون 18 العادي إلى هذا التاريح!

تستعد شركة "أبل" لكسر تقليدها السنوي في إطلاق هواتف آيفون، إذ أشارت تقارير إلى احتمال تأجيل إصدار آيفون 18 العادي حتى ربيع 2027، بينما ستُطلق نسخ آيفون 18 برو و18 كالمعتاد في خريف 2026.



ويأتي هذا التغيير في ظل توسع محفظة آيفون لتشمل عدة طرازات بحلول 2026، بينها نسخة اقتصادية "e"، آيفون إير، وأول هاتف قابل للطي، ما يجعل إطلاق كل الأجهزة في حدث واحد صعبًا ويضع بعض الطرازات تحت ضغط المنافسة.



وتوقع التسريبات أن تتوزع الإطلاقات على النحو التالي:



ربيع 2026: 17e.



خريف 2026: آيفون 18 برو، آيفون 18 برو ، الهاتف القابل للطي، وآيفون إير 2.



ربيع 2027: آيفون 18 وiPhone 18e.



خريف 2027: آيفون 19 برو، 19 برو ماكس، الجيل الثاني من الهاتف القابل للطي، وآيفون إير 3.



ويُرجح أن الهدف من هذا الجدول الجديد هو الحفاظ على حضور إعلامي وتسويقي مستمر، وتخفيف الضغط على سلاسل التوريد، وتوزيع الإيرادات على عدة فصول مالية. ولم تؤكد "أبل" هذه الخطة رسميًا حتى الآن، لكن التكرار في التسريبات يزيد من احتمال تحققها. (العربية)

