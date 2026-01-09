تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"أبل" تدرس تأجيل إطلاق آيفون 18 العادي إلى هذا التاريح!

Lebanon 24
09-01-2026 | 02:17
A-
A+
Doc-P-1465901-639035472633342737.webp
Doc-P-1465901-639035472633342737.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تستعد شركة "أبل" لكسر تقليدها السنوي في إطلاق هواتف آيفون، إذ أشارت تقارير إلى احتمال تأجيل إصدار آيفون 18 العادي حتى ربيع 2027، بينما ستُطلق نسخ آيفون 18 برو و18 برو ماكس كالمعتاد في خريف 2026.

ويأتي هذا التغيير في ظل توسع محفظة آيفون لتشمل عدة طرازات بحلول 2026، بينها نسخة اقتصادية "e"، آيفون إير، وأول هاتف قابل للطي، ما يجعل إطلاق كل الأجهزة في حدث واحد صعبًا ويضع بعض الطرازات تحت ضغط المنافسة.

وتوقع التسريبات أن تتوزع الإطلاقات على النحو التالي:

ربيع 2026: iphone 17e.

خريف 2026: آيفون 18 برو، آيفون 18 برو ماكس، الهاتف القابل للطي، وآيفون إير 2.

ربيع 2027: آيفون 18 وiPhone 18e.

خريف 2027: آيفون 19 برو، 19 برو ماكس، الجيل الثاني من الهاتف القابل للطي، وآيفون إير 3.

ويُرجح أن الهدف من هذا الجدول الجديد هو الحفاظ على حضور إعلامي وتسويقي مستمر، وتخفيف الضغط على سلاسل التوريد، وتوزيع الإيرادات على عدة فصول مالية. ولم تؤكد "أبل" هذه الخطة رسميًا حتى الآن، لكن التكرار في التسريبات يزيد من احتمال تحققها. (العربية) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
احتمال تأجيل إطلاق "آيفون 18" إلى عام 2027!
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 12:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يتم تأجيل اصدار "آيفون 18" إلى 2027؟
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 12:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تسريبات تكشف ملامح "آيفون 18 برو"
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 12:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"آبل" تزيل هذه الميزة من هواتف "آيفون 17 Pro"
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 12:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24

برو ماكس

iphone

ماكس

إيرا

الهد

توري

19 ب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-01-09
Lebanon24
01:51 | 2026-01-09
Lebanon24
23:56 | 2026-01-08
Lebanon24
23:45 | 2026-01-08
Lebanon24
23:00 | 2026-01-08
Lebanon24
16:30 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24