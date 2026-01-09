تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-8
o
بشري
8
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"أبل" تدرس تأجيل إطلاق آيفون 18 العادي إلى هذا التاريح!
Lebanon 24
09-01-2026
|
02:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد شركة "أبل" لكسر تقليدها السنوي في إطلاق هواتف آيفون، إذ أشارت تقارير إلى احتمال تأجيل إصدار آيفون 18 العادي حتى ربيع 2027، بينما ستُطلق نسخ آيفون 18 برو و18
برو ماكس
كالمعتاد في خريف 2026.
ويأتي هذا التغيير في ظل توسع محفظة آيفون لتشمل عدة طرازات بحلول 2026، بينها نسخة اقتصادية "e"، آيفون إير، وأول هاتف قابل للطي، ما يجعل إطلاق كل الأجهزة في حدث واحد صعبًا ويضع بعض الطرازات تحت ضغط المنافسة.
وتوقع التسريبات أن تتوزع الإطلاقات على النحو التالي:
ربيع 2026:
iphone
17e.
خريف 2026: آيفون 18 برو، آيفون 18 برو
ماكس
، الهاتف القابل للطي، وآيفون إير 2.
ربيع 2027: آيفون 18 وiPhone 18e.
خريف 2027: آيفون 19 برو، 19 برو ماكس، الجيل الثاني من الهاتف القابل للطي، وآيفون إير 3.
ويُرجح أن الهدف من هذا الجدول الجديد هو الحفاظ على حضور إعلامي وتسويقي مستمر، وتخفيف الضغط على سلاسل التوريد، وتوزيع الإيرادات على عدة فصول مالية. ولم تؤكد "أبل" هذه الخطة رسميًا حتى الآن، لكن التكرار في التسريبات يزيد من احتمال تحققها. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
احتمال تأجيل إطلاق "آيفون 18" إلى عام 2027!
Lebanon 24
احتمال تأجيل إطلاق "آيفون 18" إلى عام 2027!
09/01/2026 12:53:11
09/01/2026 12:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتم تأجيل اصدار "آيفون 18" إلى 2027؟
Lebanon 24
هل يتم تأجيل اصدار "آيفون 18" إلى 2027؟
09/01/2026 12:53:11
09/01/2026 12:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبات تكشف ملامح "آيفون 18 برو"
Lebanon 24
تسريبات تكشف ملامح "آيفون 18 برو"
09/01/2026 12:53:11
09/01/2026 12:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"آبل" تزيل هذه الميزة من هواتف "آيفون 17 Pro"
Lebanon 24
"آبل" تزيل هذه الميزة من هواتف "آيفون 17 Pro"
09/01/2026 12:53:11
09/01/2026 12:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
برو ماكس
iphone
ماكس
إيرا
الهد
توري
19 ب
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد دعاوى بشأن الأطفال.. روبلوكس تعلن عن إجراء جديد
Lebanon 24
بعد دعاوى بشأن الأطفال.. روبلوكس تعلن عن إجراء جديد
03:15 | 2026-01-09
09/01/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برنامج "مواعدة" للأطفال يثير غضبًا واسعًا في مصر!
Lebanon 24
برنامج "مواعدة" للأطفال يثير غضبًا واسعًا في مصر!
01:51 | 2026-01-09
09/01/2026 01:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينها المدفأة الكهربائية.. هذه الأجهزة يجب إطفاؤها قبل مغادرة المنزل
Lebanon 24
من بينها المدفأة الكهربائية.. هذه الأجهزة يجب إطفاؤها قبل مغادرة المنزل
23:56 | 2026-01-08
08/01/2026 11:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد منصة "إكس" تشمل الحظر والغرامات الضخمة!
Lebanon 24
بريطانيا تستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد منصة "إكس" تشمل الحظر والغرامات الضخمة!
23:45 | 2026-01-08
08/01/2026 11:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
جهاز محمول يتيح دراسة الجسيمات الكونية من النجوم المنفجرة
Lebanon 24
جهاز محمول يتيح دراسة الجسيمات الكونية من النجوم المنفجرة
23:00 | 2026-01-08
08/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
09:44 | 2026-01-08
08/01/2026 09:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
12:43 | 2026-01-08
08/01/2026 12:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
12:57 | 2026-01-08
08/01/2026 12:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:15 | 2026-01-09
بعد دعاوى بشأن الأطفال.. روبلوكس تعلن عن إجراء جديد
01:51 | 2026-01-09
برنامج "مواعدة" للأطفال يثير غضبًا واسعًا في مصر!
23:56 | 2026-01-08
من بينها المدفأة الكهربائية.. هذه الأجهزة يجب إطفاؤها قبل مغادرة المنزل
23:45 | 2026-01-08
بريطانيا تستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد منصة "إكس" تشمل الحظر والغرامات الضخمة!
23:00 | 2026-01-08
جهاز محمول يتيح دراسة الجسيمات الكونية من النجوم المنفجرة
16:30 | 2026-01-08
هذه هي الشركات التي تتصارع على مستقبل الإعلام الأميركي
فيديو
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
03:02 | 2026-01-09
09/01/2026 12:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
09/01/2026 12:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
09/01/2026 12:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24