بعد دعاوى بشأن الأطفال.. روبلوكس تعلن عن إجراء جديد

أعلنت شركة (Roblox) عن إلزام جميع مستخدميها حول العالم بإجراء فحص العمر للوصول إلى ميزة الدردشة، بعد موجة من الدعاوى القضائية والتحقيقات المتعلقة بسلامة الأطفال، بحسب موقع "تيك كرانش".





وكانت الشركة قد اختبرت النظام في بعض الأسواق الشهر الماضي قبل إطلاقه عالميًا. ويتطلب الفحص من المستخدمين فتح التطبيق والسماح بالوصول إلى الكاميرا، ثم اتباع التعليمات لإتمام التحقق بالوجه. وأكدت روبلوكس أنه سيتم حذف أي صور أو فيديوهات بعد العملية، إذ يتم معالجة الفحص عبر شركة خارجية تُدعى Persona.





وللمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 13 سنة خيار استخدام بطاقة الهوية بدلاً من التحقق بالوجه.





وأوضحت الشركة أن الفحص اختياري، لكنه إلزامي لاستخدام الدردشة، أي يمكن اللعب على روبلوكس بدون فحص العمر، لكن لا يمكن التواصل مع الآخرين إلا بعد إتمامه.





وفي حال تقدير العمر بشكل خاطئ، يمكن للمستخدم تقديم استئناف باستخدام بطاقة الهوية أو عبر إعدادات الرقابة الأبوية.





وبعد اجتياز الفحص، يمكن الانضمام إلى الدردشة المبنية على العمر، حيث يُسمح بالتواصل مع المستخدمين في الفئة نفسها أو الفئات العمرية المجاورة مباشرة.





وتنقسم الفئات العمرية إلى: أقل من 9 أعوام، 9-12، 13-15، 16-17، 18-20، و21 فما فوق. وتظل الدردشة معطلة افتراضيًا للأطفال تحت 9 أعوام إلا بعد موافقة الأهل.





ويأتي هذا الإجراء في وقت تواجه فيه روبلوكس عدة دعاوى قضائية، منها من مدعي عام ولويزيانا، بعد تقارير عن تعرض الأطفال لمخاطر مثل الاستدراج والمحتوى الفاضح.



وتقول الشركة إن النظام الجديد يوفر طريقة أدق للتحقق من أعمار المستخدمين مقارنة بالاعتماد على تاريخ الميلاد عند إنشاء الحساب. (آرم نيوز)

Advertisement