أبل تستعد لإطلاق مزايا جديدة على آيفون خلال 2026

تواصل أبل تعزيز حضورها في سوق الهواتف الذكية عبر تحديثات جديدة على نظام التشغيل iOS، ضمن استراتيجية تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتوسيع قدرات وتعزيز الخصوصية.ومن المرتقب أن يشهد عام 2026 إطلاق تحديث iOS 26.4 الذي يتضمن مزايا أبرزها تحسين تتبع AirPods عبر تطبيق Find My بدقة أعلى، إضافة إلى مكتبة جديدة تضم نحو 100 رمز تعبيري، وتطوير قدرات سيري لتنفيذ أوامر أعمق داخل التطبيقات، بما فيها تطبيقات الطرف الثالث.كما يسهّل التحديث ملء بيانات بطاقات الائتمان داخل التطبيقات والمواقع المدرجة في تطبيق Passwords، مع تعزيز معايير الأمان وسلاسة الاستخدام.وفي موازاة ذلك، تعمل أبل على تطوير iOS 27، الذي يركّز بشكل أساسي على تحسين الأداء واستقرار النظام، وتعزيز عمر البطارية، والحد من مشكلات السخونة، إلى جانب تطوير تطبيق الصور لتسهيل إدارة وتنظيم المحتوى.وتعكس هذه التحديثات توجّه أبل نحو دمج الذكاء الاصطناعي في صلب تجربة الهاتف، مع الحفاظ على تحسين الخدمات الأساسية لتلبية الاستخدام اليومي في العمل والترفيه والإنتاجية.