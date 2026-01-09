تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

هل يضر شحن الهاتف من الكمبيوتر المحمول بعمر البطارية؟

Lebanon 24
09-01-2026 | 10:22
A-
A+
Doc-P-1466155-639035761459027077.jpg
Doc-P-1466155-639035761459027077.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ظل الاستخدام اليومي المكثّف للهواتف الذكية، يلجأ كثيرون إلى شحن أجهزتهم عبر الكمبيوتر المحمول، إلا أن تحذيرات تقنية حديثة تشير إلى أن هذه الممارسة قد تكون مضرة على المدى الطويل.

ويؤكد خبراء أن بطاريات أجهزة الكمبيوتر المحمولة تعمل بآلية مختلفة عن بطاريات الهواتف، وأن شحن أجهزة خارجية عبر منافذ USB قد يخلّ بتوازن الطاقة داخل الحاسوب، ما يؤدي إلى تراجع عمر البطارية مع مرور الوقت.

كما أن منافذ USB توفّر تيارًا كهربائيًا أقل من الشواحن المخصصة، ما يبطئ عملية الشحن ويستنزف في المقابل طاقة الكمبيوتر، خاصة عند توصيل أكثر من جهاز في آن واحد، الأمر الذي قد يفرض ضغطًا إضافيًا على نظام إدارة الطاقة ويرفع من درجة الحرارة.

وفي هذا السياق، ينصح المختصون باستخدام شواحن خارجية أو بطاريات متنقلة عالية الجودة بدلًا من الاعتماد على الكمبيوتر المحمول، إضافة إلى التحقق من قدرة منافذ USB-C على توفير الطاقة بشكل آمن. ويؤكد الخبراء أن استخدام أدوات الشحن المخصصة لكل جهاز يبقى الخيار الأكثر أمانًا للحفاظ على سلامة الأجهزة وإطالة عمر بطارياتها.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلاق أول كمبيوتر محمول من دون شاشة
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"Clicks" تطلق هاتفًا ولوحة مفاتيح محمولة لإحياء تجربة بلاك بيري على الأجهزة الحديثة
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاز محمول يتيح دراسة الجسيمات الكونية من النجوم المنفجرة
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لزيادة عمر بطاريات الهواتف الذكية.. ابتكار علميّ جديد
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

مع مرور الوقت

إدارة الطاقة

الطاقة داخل

الطويل

ام شو

طاريا

بيوتر

شواح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:38 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:34 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
13:24 | 2026-01-09
Lebanon24
09:23 | 2026-01-09
Lebanon24
07:07 | 2026-01-09
Lebanon24
03:15 | 2026-01-09
Lebanon24
02:17 | 2026-01-09
Lebanon24
01:51 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24