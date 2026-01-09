تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
هل يضر شحن الهاتف من الكمبيوتر المحمول بعمر البطارية؟
Lebanon 24
09-01-2026
|
10:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ظل الاستخدام اليومي المكثّف للهواتف الذكية، يلجأ كثيرون إلى شحن أجهزتهم عبر الكمبيوتر المحمول، إلا أن تحذيرات تقنية حديثة تشير إلى أن هذه الممارسة قد تكون مضرة على المدى
الطويل
.
ويؤكد خبراء أن بطاريات أجهزة الكمبيوتر المحمولة تعمل بآلية مختلفة عن بطاريات الهواتف، وأن شحن أجهزة خارجية عبر منافذ USB قد يخلّ بتوازن
الطاقة داخل
الحاسوب، ما يؤدي إلى تراجع عمر البطارية
مع مرور الوقت
.
كما أن منافذ USB توفّر تيارًا كهربائيًا أقل من الشواحن المخصصة، ما يبطئ عملية الشحن ويستنزف في المقابل طاقة الكمبيوتر، خاصة عند توصيل أكثر من جهاز في آن واحد، الأمر الذي قد يفرض ضغطًا إضافيًا على نظام
إدارة الطاقة
ويرفع من درجة الحرارة.
وفي هذا السياق، ينصح المختصون باستخدام شواحن خارجية أو بطاريات متنقلة عالية الجودة بدلًا من الاعتماد على الكمبيوتر المحمول، إضافة إلى التحقق من قدرة منافذ USB-C على توفير الطاقة بشكل آمن. ويؤكد الخبراء أن استخدام أدوات الشحن المخصصة لكل جهاز يبقى الخيار الأكثر أمانًا للحفاظ على سلامة الأجهزة وإطالة عمر بطارياتها.
