Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

باحثون صينيون يطورون بطارية ليثيوم-كبريت تعمل بالطاقة الشمسية

Lebanon 24
09-01-2026 | 13:24
طور فريق من جامعة Northwestern Polytechnical في الصين بطارية ليثيوم–كبريت جديدة تعتمد على ضوء الشمس للمساعدة في الشحن، لتقديم أداء أعلى واستقرار أفضل مقارنة بالبطاريات التقليدية. وأظهرت التجارب أن البطارية تحتفظ بنسبة 61.7% من سعتها بعد 328 دورة شحن، مع إمكانية الشحن جزئياً باستخدام ضوء الشمس مباشرة.

تعتمد البطارية على إلكترود مرن مصنوع من ثاني أكسيد التيتانيوم المطور بالنيتروجين والمعدل بالبوليمر على قماش كربوني، حيث يساهم هذا التصميم في فصل الشحنات الكهربائية داخلياً وتحفيز تفاعلات الكبريت بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وأدى ذلك إلى انخفاض مقاومة التفاعلات من 122 إلى 48 ميلي فولت لكل عقدة، وزيادة السعة بنسبة 17%، مع تسريع تكون كبريتيد الليثيوم وتقليل زمن النواة من 3,600 ثانية إلى 3,010 ثوانٍ.

كما تمكنت البطارية من استغلال مصدرين للطاقة: الكهرباء والضوء، إذ وصلت كفاءة تحويل الضوء إلى طاقة كهربائية إلى 0.33%. وفي تجربة عملية، شغّلت خلية عملة لعبة سيارة لمسافة 288 سم تحت الضوء مقارنة بـ212 سم في الظلام، كما أضافت شحنتان لمدة ساعتين تحت ضوء الشمس مسافة إضافية قدرها 77 سم، ما يثبت إمكانية الشحن الضوئي المباشر.

ويؤكد الباحثون أن البطارية مرنة وقابلة للإنتاج بكميات كبيرة عبر تقنية الطلاء المستمر “roll-to-roll”، ما يفتح المجال لتطبيقاتها في السيارات الكهربائية المزودة بالطاقة الشمسية والطائرات بدون طيار عالية الارتفاع، حيث يكون كل ضوء شمس ذو قيمة.

