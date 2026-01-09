تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

فرنسا توقع عقدين جديدين لتوريد الطائرة البحرية الذاتية DriX H-9

Lebanon 24
09-01-2026 | 15:53
أعلنت شركة Exail الفرنسية المتخصصة في الروبوتات البحرية وأنظمة الملاحة عن توقيع عقدين جديدين لتوريد طائرتها البحرية الذاتية DriX H-9، لدعم البحرية الفرنسية وواحدة من بحريات الحلفاء غير المعلنة، وفق بيان الشركة يوم 7 يناير 2026.

ويعد طراز DriX H-9 النسخة طويلة المدى من عائلة الطائرات البحرية غير المأهولة DriX، ويتميز بقدرته على العمل لمدة تصل إلى 20 يوماً، وبمدى يصل إلى 2,000 ميل بحري (2,301 ميل)، ما يجعله مناسباً لمهام المراقبة البحرية الطويلة ومسح الأعماق الهيدروغرافية. يبلغ طول الطائرة 9 أمتار وتزن 2.1 طن، كما يمكنها الإبحار بسرعة تصل إلى 13 عقدة مع الحفاظ على مستويات منخفضة من الصوت والرادار.

وتدعم DriX H-9 نشر المركبات البحرية المأهولة عن بُعد (ROTV) وتشغيل أجهزة السونار متعددة الحزم حتى أعماق 3,000 متر. كما يمكن وضعها بسهولة في حاوية واحدة قياس 40 قدماً لتسهيل النقل والتشغيل.

وبموجب أحد العقدين، سيتم تجهيز الطائرة للمهام المضادة للطائرات بدون طيار (CUAS)، مع دمج أجهزة استشعار وتقنيات طرف ثالث للكشف عن الطائرات المعادية وتعطيلها. أما العقد الثاني، فقد جاء من الخدمة الهيدروغرافية وعلم المحيطات (SHOM) التابعة للبحرية الفرنسية لتعزيز قدرات مسح قاع البحر وتسريع جمع البيانات البحرية.

وأكدت Exail أن الطائرة DriX H-9 بفضل قدراتها على العمل بشكل مستقل وحمولتها الكبيرة ومرونتها، قادرة على تنفيذ مهام متعددة تشمل المراقبة، الأمن، مسح الأعماق، الدفاع المضاد للطائرات وحماية البنى التحتية البحرية.

وتعد هذه الطلبات الثلاثة خلال الأشهر الأخيرة مؤشراً على نضج التكنولوجيا وأهمية العمليات لطائرات DriX البحرية، مع توقعات الشركة لإتمام عقود إضافية خلال عام 2026.

