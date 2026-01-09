تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إبتكار معدن “سحري” لأجنحة الطائرات في الجو

Lebanon 24
09-01-2026 | 16:20
نجح فريق من الباحثين في جامعة نانجينغ للملاحة الجوية والفضاء (NUAA) في تطوير مادة معدنية مبتكرة مستوحاة من الطبيعة، يمكن أن تتيح للأجنحة الطائرة تغيير شكلها بسلاسة أثناء الطيران. وأوضح العلماء أن المادة الجديدة خفيفة الوزن، مرنة، ومتينة، وقادرة على العودة إلى شكلها الأصلي تلقائيًا.

المعدن الجديد مستوحى من غلاف بذور نبات عصاري يسمى Portulaca oleracea، وليس من طيران الطيور كما قد يُعتقد. وقد تمكن الباحثون من تحويل النمط الطبيعي لغلاف البذور إلى هيكل معدني على شكل خلية نحل، مما جعل المادة مرنة وقوية في الوقت ذاته.

وباستخدام سبائك النيكل-تيتانيوم القادرة على تذكر الشكل والمعالجة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة (LPBF)، تمكن الفريق من إنتاج هيكل معدني صغير الحجم قادر على مقاومة القوى الديناميكية الهوائية وإعادة تشكيل نفسه عند الحاجة.

وقد أظهرت الاختبارات على نماذج أولية لأجنحة الطائرات إمكانية تغيير زاوية الأجنحة بسلاسة ضمن نطاق يتراوح بين -25° و25°، حتى في درجات حرارة منخفضة مشابهة لارتفاعات الطيران العالية.

ويأمل الباحثون أن تسهم هذه المادة في تطوير أسطح طائرات أكثر ذكاءً وقدرة على التكيف مع ظروف الطيران المحيطة بشكل فوري، مع إمكانية دمج حساسات ومكونات إلكترونية لمراقبة شكل الأجنحة وضبطه تلقائيًا في المستقبل.

جامعة نانجينغ

المستقبل

النيكل

القادر

العلم

تيتان

جامع

جينغ

