7 ابتكارات شمسية تعيد رسم مستقبل الطاقة النظيفة

سلّط «CES 2026» الضوء على تحوّل نوعي في تقنيات الطاقة الشمسية، حيث لم تعد تقتصر على الألواح التقليدية المثبتة على الأسطح، بل باتت أكثر مرونة وتنقلاً واندماجاً في تفاصيل الحياة اليومية، من المركبات والمباني إلى الفضاء.

وخلال المعرض، كشفت شركات عالمية عن سبع ابتكارات شمسية بارزة تعكس هذا التحول، وتؤكد أن تتجه نحو حلول أكثر ذكاءً وتكيفاً مع الظروف الواقعية.

من أبرز هذه الابتكارات نظام Jackery “Living Solar” الذي يجمع بين شمسي ذاتي الحركة يتتبع ضوء الشمس تلقائياً، ومظلّة شمسية قادرة على إنتاج طاقة يومية ثابتة دون تدخل بشري. كما برزت نوافذ Blue Device الذكية التي تولد الكهرباء وتتحكم بدرجة التعتيم دون أسلاك، ما قد يخفض استهلاك الطاقة في المباني بنسبة تصل إلى 40%.

وفي اتجاه أكثر مرونة، قدمت BiLight Innovations ستارة شمسية قابلة للّف بسماكة فائقة النحافة، تعمل حتى في الإضاءة الخافتة، بينما عرضت Dracula Technologies نظاماً شمسياً داخلياً قادراً على تشغيل أجهزة الأشياء دون بطاريات، اعتماداً على الإضاءة المحيطة فقط.

أما في قطاع النقل، فطرحت Solarstic تقنية دمج الخلايا الشمسية مباشرة في هيكل السيارات باستخدام مواد بوليمرية خفيفة، قادرة على إضافة مسافة قيادة يومية إضافية للسيارات الكهربائية. وفي مجال الاستدامة، كشفت SolreBorn عن نظام متنقل لإعادة تدوير الألواح الشمسية في مواقعها، مسترجعاً 95% من المواد الخام.

واختتمت الابتكارات بتقنية Lens Technology التي قدمت زجاجاً فائق النحافة من الدرجة الفضائية، مخصصاً للألواح الشمسية في الأقمار الصناعية، يتميز بالمرونة العالية ومقاومة ظروف الفضاء القاسية.

وأكدت هذه الابتكارات مجتمعة أن الطاقة الشمسية لم تعد مجرد مصدر بديل، بل أصبحت جزءاً نشطاً من البنية التحتية المستقبلية، على الأرض وفي الفضاء، معززة الانتقال العالمي نحو طاقة أنظف وأكثر استدامة.