روبوتات بشرية تتقاتل في أكبر حدث تقني عالمي

شهد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 في مدينة لاس حدثاً لافتاً، بعدما خاضت روبوتات بشرية الشكل نزالات قتالية مستوحاة من فنون القتال المختلطة، في مشهد أعاد إلى الأذهان فيلم الخيال العلمي الشهير Real Steel.

وخلال فعالية أقيمت على هامش المعرض، دخل روبوتان من إنتاج شركة «يونيتري» إلى حلبة BattleBots في نزال ضمن بطولة «Ultimate Fighting Robot» (UFB)، حيث تبادلا اللكمات والركلات وسط تفاعل جماهيري لافت. وأدار النزال حكم بشري، في خطوة تهدف إلى منح التجربة طابعاً واقعياً وتعزيز فكرة تحويل معارك الروبوتات إلى شكل أقرب لرياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA).

ويرى منظمو البطولة أن هذا النوع من النزالات قد ينقل معارك الروبوتات من مجرد عروض تصادم معدني إلى محتوى ترفيهي جماهيري، إلى جانب جمع بيانات حركية مهمة لدعم أبحاث تطوير الروبوتات البشرية.

وخلال المعرض، برزت الروبوتات البشرية كواحدة من أبرز عوامل الجذب، وكان جناح «يونيتري روبوتيكس» من الأكثر ازدحاماً في قاعة الشمالية. ففي 6 يناير، قدمت الشركة عرضاً قتالياً لروبوتيها من طراز G1، ظهرا مرتديين قفازات وخوذات، وتبادلا اللكمات والركلات بأسلوب يحاكي حركات مقاتلي الفنون القتالية المختلطة.

ويبلغ طول G1 نحو 130 سنتيمتراً ويزن 35 كيلوغراماً، وهو مصمم ليكون خفيف الوزن ومنخفض التكلفة نسبياً، بسعر يقارب 13,500 دولار. ويتميز بقدرات حوسبة عالية ومفاصل قادرة على توليد عزم يصل إلى 120 نيوتن-متر، ما يمنحه قوة ودقة في الحركة رغم حجمه الصغير.

كما كشفت الشركة عن روبوتها الأحدث H2، الذي يبلغ طوله 180 سنتيمتراً ويزن 70 كيلوغراماً، ويضم 31 درجة من الحرية الحركية، مع قدرة مفاصله على توليد عزم يصل إلى 360 نيوتن-متر. وتسمح هذه الإمكانات، إلى جانب خوارزميات تحكم متقدمة، بأداء حركات معقدة تشمل القفز والركلات والدورانات الخلفية مع الحفاظ على التوازن.

ويتميز H2 أيضاً بأيدٍ أكثر تطوراً، إذ ارتفعت درجات الحرية في الذراعين إلى سبع، ما يعزز قدرته على الإمساك والتعامل مع الأشياء، ويفتح المجال لاستخدامه في المصانع واللوجستيات، مع احتمالات مستقبلية للتطبيقات المنزلية.

وتعمل «يونيتري» كذلك على تطوير تقنيات التشغيل عن بُعد، حيث يمكن التحكم بالروبوتات عبر أجهزة قابلة للارتداء أو تقنيات الواقع المختلط، مثل Apple Vision Pro، كحل مرحلي قبل الوصول إلى التشغيل الذاتي الكامل.

وأعلنت الشركة أن شحن أولى وحدات H2 للعملاء من المتوقع أن يبدأ في أبريل المقبل، مؤكدة أن تطوير البرمجيات سيظل عاملاً حاسماً في تمكين الروبوتات البشرية من أداء مهام عملية وأكثر أماناً في البيئات المنزلية والصناعية.