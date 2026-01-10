يخترقون حسابكم من دون ان تشعروا.. إحذروا هذه الرسالة عبر "واتسآب"

قام خبراء في الأمن السيبراني بالتحذير من عملية احتيال إلكترونية جديدة تستهدف مستخدمي تطبيق ، تتيح للقراصنة الوصول إلى الرسائل والصور والبيانات الحساسة، وحتى استخدام الحساب في خداع الآخرين وذلك دون أن يشعر المستخدم بأي اختراق.



وتبدأ عملية الاحتيال برسالة تبدو صادرة عن واتساب نفسه، تحذر المستخدم من تعرّض حسابه للخطر وتطالبه بتأمينه. وفي حالات أخرى، تصل الرسالة باسم جهة اتصال مقربة، مدعية أنها أرسلت رمز تحقق بالخطأ وتطلب إعادته. ما لا يدركه المستخدم هو أن هذا الرمز يُستخدم فعلياً لربط حسابه بجهاز المحتال، ما يمنح الأخير وصولاً كاملاً إلى الحساب.



وتكمن خطورة هذه الخدعة في أن واتساب يستمر بالعمل على هاتف المستخدم بشكل طبيعي، دون تسجيل الخروج، ما يجعل عملية الاختراق صامتة وقد تستمر دون اكتشافها لفترة طويلة. وبمجرد نجاح الاختراق، يستطيع المحتال قراءة الرسائل، والاطلاع على الصور، وإرسال رسائل باسم الضحية، مستغلاً ثقة جهات الاتصال لمواصلة الاحتيال.



وأكد خبراء الأمن الرقمي على ضرورة عدم مشاركة رموز التحقق الخاصة بواتساب مع أي شخص، مشددين على أن التطبيق لا يطلب من المستخدمين إعادة إرسال هذه الرموز مطلقاً.



كما يُنصح بعدم الاستجابة لأي طلب يزعم وصول الرمز بالخطأ، وبدلاً من ذلك التأكد من وصوله مباشرة إلى الرقم الخاص بالمستخدم، وفقاً لما ورد في صحيفة "ميرور".









