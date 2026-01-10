تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
-9
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
يخترقون حسابكم من دون ان تشعروا.. إحذروا هذه الرسالة عبر "واتسآب"
Lebanon 24
10-01-2026
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام خبراء في الأمن السيبراني بالتحذير من عملية احتيال إلكترونية جديدة تستهدف مستخدمي تطبيق
واتساب
، تتيح للقراصنة الوصول إلى الرسائل والصور والبيانات الحساسة، وحتى استخدام الحساب في خداع الآخرين وذلك دون أن يشعر المستخدم بأي اختراق.
وتبدأ عملية الاحتيال برسالة تبدو صادرة عن واتساب نفسه، تحذر المستخدم من تعرّض حسابه للخطر وتطالبه بتأمينه. وفي حالات أخرى، تصل الرسالة باسم جهة اتصال مقربة، مدعية أنها أرسلت رمز تحقق بالخطأ وتطلب إعادته. ما لا يدركه المستخدم هو أن هذا الرمز يُستخدم فعلياً لربط حسابه بجهاز المحتال، ما يمنح الأخير وصولاً كاملاً إلى الحساب.
وتكمن خطورة هذه الخدعة في أن واتساب يستمر بالعمل على هاتف المستخدم بشكل طبيعي، دون تسجيل الخروج، ما يجعل عملية الاختراق صامتة وقد تستمر دون اكتشافها لفترة طويلة. وبمجرد نجاح الاختراق، يستطيع المحتال قراءة الرسائل، والاطلاع على الصور، وإرسال رسائل باسم الضحية، مستغلاً ثقة جهات الاتصال لمواصلة الاحتيال.
وأكد خبراء الأمن الرقمي على ضرورة عدم مشاركة رموز التحقق الخاصة بواتساب مع أي شخص، مشددين على أن التطبيق لا يطلب من المستخدمين إعادة إرسال هذه الرموز مطلقاً.
كما يُنصح بعدم الاستجابة لأي طلب يزعم وصول الرمز بالخطأ، وبدلاً من ذلك التأكد من وصوله مباشرة إلى الرقم الخاص بالمستخدم، وفقاً لما ورد في صحيفة "ميرور".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غوغل تحذّر: "واي فاي" المقاهي قد يسرق حساباتك دون أن تشعر
Lebanon 24
غوغل تحذّر: "واي فاي" المقاهي قد يسرق حساباتك دون أن تشعر
10/01/2026 10:15:45
10/01/2026 10:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يرفع الملح "الخفي" ضغط الدم دون أن تشعر؟
Lebanon 24
كيف يرفع الملح "الخفي" ضغط الدم دون أن تشعر؟
10/01/2026 10:15:45
10/01/2026 10:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الرسالة وصلت الى لبنان عبر "الضاحية"…فهل ينقلب المشهد؟!"
Lebanon 24
الرسالة وصلت الى لبنان عبر "الضاحية"…فهل ينقلب المشهد؟!"
10/01/2026 10:15:45
10/01/2026 10:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير إيران في بغداد: "فصائل المقاومة" تشعر بالقلق من التداعيات المحتملة لعملية نزع السلاح
Lebanon 24
سفير إيران في بغداد: "فصائل المقاومة" تشعر بالقلق من التداعيات المحتملة لعملية نزع السلاح
10/01/2026 10:15:45
10/01/2026 10:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
باسم ال
واتساب
براني
دمين
برسا
صولا
تابع
قد يعجبك أيضاً
لأول مرة في تاريخها.. ناسا تجري إجلاء طبيا لرائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية
Lebanon 24
لأول مرة في تاريخها.. ناسا تجري إجلاء طبيا لرائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية
03:00 | 2026-01-10
10/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوتات بشرية تتقاتل في أكبر حدث تقني عالمي
Lebanon 24
روبوتات بشرية تتقاتل في أكبر حدث تقني عالمي
23:00 | 2026-01-09
09/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
7 ابتكارات شمسية تعيد رسم مستقبل الطاقة النظيفة
Lebanon 24
7 ابتكارات شمسية تعيد رسم مستقبل الطاقة النظيفة
16:40 | 2026-01-09
09/01/2026 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إبتكار معدن “سحري” لأجنحة الطائرات في الجو
Lebanon 24
إبتكار معدن “سحري” لأجنحة الطائرات في الجو
16:20 | 2026-01-09
09/01/2026 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا توقع عقدين جديدين لتوريد الطائرة البحرية الذاتية DriX H-9
Lebanon 24
فرنسا توقع عقدين جديدين لتوريد الطائرة البحرية الذاتية DriX H-9
15:53 | 2026-01-09
09/01/2026 03:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
Lebanon 24
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
06:38 | 2026-01-09
09/01/2026 06:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
Lebanon 24
العثور على "فتى تائه" عند مفرق فالوغا... قوى الأمن اكتشفت مفاجأة غير متوقّعة بعد تفتيشه
07:59 | 2026-01-09
09/01/2026 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيليّ عن "حرب لبنان".. إليكُم ما أعلنه
12:30 | 2026-01-09
09/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء قنبلة على نائبة
13:39 | 2026-01-09
09/01/2026 01:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أوكرانيا.. هل تكون هذه الدولة الهدف التالي لبوتين؟
Lebanon 24
بعد أوكرانيا.. هل تكون هذه الدولة الهدف التالي لبوتين؟
13:00 | 2026-01-09
09/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:00 | 2026-01-10
لأول مرة في تاريخها.. ناسا تجري إجلاء طبيا لرائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية
23:00 | 2026-01-09
روبوتات بشرية تتقاتل في أكبر حدث تقني عالمي
16:40 | 2026-01-09
7 ابتكارات شمسية تعيد رسم مستقبل الطاقة النظيفة
16:20 | 2026-01-09
إبتكار معدن “سحري” لأجنحة الطائرات في الجو
15:53 | 2026-01-09
فرنسا توقع عقدين جديدين لتوريد الطائرة البحرية الذاتية DriX H-9
13:24 | 2026-01-09
باحثون صينيون يطورون بطارية ليثيوم-كبريت تعمل بالطاقة الشمسية
فيديو
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
10/01/2026 10:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
03:02 | 2026-01-09
10/01/2026 10:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
10/01/2026 10:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24