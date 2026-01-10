ميزة جديدة من "OpenAI".. تعرفوا إليها

لتوفير مساحة مخصصة لمناقشة مواضيع الصحة والرفاهية، أكدت شركة OpenAI ع إطلاق ميزة جديدة ضمن منصتها الشهيرة "شات جي " تحت اسم ChatGPT Health.وتهدف هذه الميزة إلى فصل المحادثات الصحية عن الدردشات العامة للمستخدمين، بما يمنع ظهور السياق الطبي الحساس في نقاشات غير ذات صلة. وفي حال بدأ المستخدم مناقشة موضوع صحي خارج قسم Health، قد يقترح النظام الانتقال إلى المساحة المخصصة. وتوضح الشركة أن هذا التنظيم يهدف إلى تحسين الخصوصية وخلق تجربة أكثر تركيزاً للمستخدم، وفقاً لـtribune.وتسمح ميزة ChatGPT Health للذكاء الاصطناعي بسحب سياق محدود من المحادثات الأخرى. على سبيل المثال، إذا كان المستخدم قد ناقش سابقاً تدريب الماراثون، فقد يتعرف النظام عليه كعداء عند تقديم نصائح تتعلق باللياقة البدنية في .كما سيتم دمج الميزة مع تطبيقات الصحة واللياقة مثل Apple Health وFunction وMyFitnessPal، بما يتيح للمستخدمين الرجوع إلى بياناتهم الصحية الشخصية إذا رغبوا في ذلك.وقالت فيدجي سيمو، الرئيس التنفيذي للتطبيقات في OpenAI، عبر المدونة الرسمية، إن ChatGPT Health صُمم لمواجهة التحديات النظامية في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك ارتفاع التكاليف، وصعوبة الوصول إلى الأطباء، والضغط على أنظمة المستشفيات، والفجوات في استمرارية الرعاية. وأكدت سيمو أن المنتج يهدف إلى تقديم معلومات داعمة للمستخدمين، وليس بديلاً عن الأطباء أو المتخصصين الطبيين.ويتوقع أن تتوفر ميزة ChatGPT Health لجميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار الشركة في مراقبة وتقييم فعالية استخدام في المجال الصحي.