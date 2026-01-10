تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة من "OpenAI".. تعرفوا إليها
Lebanon 24
10-01-2026
|
08:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق ميزة جديدة ضمن منصتها الشهيرة "شات جي
بي تي
" تحت اسم ChatGPT Health، لتوفير مساحة مخصصة لمناقشة مواضيع الصحة والرفاهية، في وقت يسأل فيه أكثر من 230 مليون مستخدم أسبوعياً عن مواضيع متعلقة بالصحة والعافية على المنصة.
وتهدف هذه الميزة إلى فصل المحادثات الصحية عن الدردشات العامة للمستخدمين، بما يمنع ظهور السياق الطبي الحساس في نقاشات غير ذات صلة. وفي حال بدأ المستخدم مناقشة موضوع صحي خارج قسم Health، قد يقترح النظام الانتقال إلى المساحة المخصصة. وتوضح الشركة أن هذا التنظيم يهدف إلى تحسين الخصوصية وخلق تجربة أكثر تركيزاً للمستخدم، وفقاً لـtribune.
وتسمح ميزة ChatGPT Health للذكاء الاصطناعي بسحب سياق محدود من المحادثات الأخرى. على سبيل المثال، إذا كان المستخدم قد ناقش سابقاً تدريب الماراثون، فقد يتعرف النظام عليه كعداء عند تقديم نصائح تتعلق باللياقة البدنية في
قسم الصحة
.
كما سيتم دمج الميزة مع تطبيقات الصحة واللياقة مثل Apple Health وFunction وMyFitnessPal، بما يتيح للمستخدمين الرجوع إلى بياناتهم الصحية الشخصية إذا رغبوا في ذلك. (إمارات 24)
