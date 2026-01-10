تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
لضمان عدم ضياع سماعات الأذن اللاسلكية مطلقًا.. ميزة مقبلة من ون بلس
Lebanon 24
10-01-2026
|
10:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
ستُعالج شركة ون بلس أخيرًا إحدى أكثر المشكلات إزعاجًا في سماعات الأذن اللاسلكية، إذ تعمل الشركة على ميزة جديدة ستُنبه المستخدم عند انزلاق إحدى السماعتين من أذنه، مما يُقلل من احتمالية فقدانها دون انتباه.
رصد موقع أندرويد أثوريتي الميزة المقبلة، المسماة "Earbud fall detection" وتعني "اكتشاف سقوط السماعة"، في أحدث نسخة من تطبيق "Hey Melody" المصاحب لسماعات ون بلس.
ووفقًا لإعدادات الميزة، فستُصدر الميزة صوتًا في كلا السماعتين عند اكتشاف سقوط إحداهما، وسترسل أيضًا إشعارًا لمساعدة المستخدم في العثور عليها، بحسب تقرير لموقع "أندرويد أثوريتي" المتخصص في
أخبار التكنولوجيا
، اطلعت عليه "العربية Business".
في حين لم تضح بعد آلية عمل ميزة اكتشاف سقوط السماعات، فمن المُرجح أنها ستعتمد على المُستشعرات نفسها المُستخدمة في اكتشاف وجود السماعات داخل الأذن، والتي تُشغل أو تُوقف الموسيقى تلقائيًا عند إدخال السماعات أو إخراجها.
لكن لا يتضح بعد كيف ستتمكن هذه الميزة من التفريق بين السقوط العرضي وإخراج السماعة عمدًا. (العربية)
