وداعًا لرقم الهاتف… واتساب تتجه لاعتماد أسماء المستخدمين

تعمل على اختبار واجهة جديدة تُخفي رقم الهاتف نهائيًا عند عرض ملف المستخدم، وتستبدله باسم مستخدم يختاره الشخص داخل التطبيق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخصوصية وتحديث طريقة عرض الهوية.



ويأتي هذا التغيير في إطار سعي واتساب إلى اعتماد نموذج أقرب لمنصات التواصل الاجتماعي الحديثة، مع منح المستخدمين مستوى أعلى من الحماية، لا سيما عند التواصل مع شركات أو أشخاص غير معروفين.



وطوال سنوات، اعتمد التطبيق على رقم الهاتف كهوية أساسية، ما جعل المستخدمين عرضة لمخاطر تتعلق بتسريب البيانات أو استغلال الأرقام من جهات خارجية. أما الميزة الجديدة، فتجعل اسم المستخدم المرجع الأساسي للتواصل، بما يمنع ظهور رقم الهاتف للجهات التي لا تملكه.



وبحسب تقارير تقنية، فإن اعتماد أسماء المستخدمين يضيف طبقة أمان إضافية، ويحدّ من وصول الغرباء أو الجهات التجارية غير المرغوب فيها إلى أرقام المستخدمين، خصوصًا بعد تحذيرات سابقة من إمكانية استغلال خاصية الاتصال لجمع بيانات وأرقام على نطاق واسع.



ورغم تأكيد واتساب أنها عالجت تلك الثغرات، إلا أن إدخال أسماء المستخدمين يُنظر إليه كحل وقائي إضافي يقلّل من المخاطر المحتملة، ويعكس توجّه التطبيق نحو هوية رقمية أكثر مرونة وأمانًا.



كما تشير التوقعات إلى أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام الشركات والعلامات التجارية لبناء حضور أوضح داخل واتساب، والتفاعل مع العملاء دون الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف مباشرة.



وحتى الآن، لم تعلن واتساب موعدًا رسميًا لإطلاق الميزة، إلا أن الاختبارات الجارية توحي بأنها ستُطرح تدريجيًا ضمن التحديثات المقبلة للتطبيق.





