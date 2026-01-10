"لينكد إن" تتحضّر لمرحلة جديدة لصُنّاع المحتوى

أكد سام سي سي، رئيس قسم الابتكار في «لينكد إن»، أن المنصة تستعد لإطلاق تغييرات وتحديثات خلال المرحلة المقبلة تهدف إلى تمكين صُنّاع المحتوى من الاستفادة بشكل أكبر، سواء عبر توسيع فرص النشر أو تطوير آليات التفاعل وتحقيق الدخل.



جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الرابعة من قمة المليار متابع في ، التي تُعقد على مدى ثلاثة أيام وتُختتم في 11 كانون الثاني تحت شعار "المحتوى الهادف".



وخلال جلسة بعنوان "المرحلة التالية لصُنّاع المحتوى على لينكد إن"، شدّد سام على أن المنصة تختلف جذريًا عن باقي الشبكات الاجتماعية، إذ تتمحور حول بناء العلاقات المهنية وتبادل الخبرات وخلق الفرص الاقتصادية، وليس فقط الترفيه أو الانتشار.



وأوضح أن جمهور لينكد إن يتكوّن من ثلاث دوائر أساسية: شبكة المستخدم المباشرة، والشبكة المهنية المهتمة بنشاطه، والجمهور العام، ما يفرض على صُنّاع المحتوى تقديم محتوى يقوم على المصداقية، والتفاعل، والهوية المهنية الواضحة.



وأضاف أن نجاح المحتوى على لينكد إن لا يُقاس بعدد المشاهدات فقط، بل بمدى التفاعل وبناء الثقة، ومشاركة الفرص المهنية والخبرات الحقيقية.



وكشف سام أن المنصة تعمل على تحديثات تقنية وشراكات جديدة لتسهيل النشر وتوسيع انتشار المحتوى، كما أشار إلى أن الشركة تدرس إتاحة تحقيق أرباح من مشاهدات الفيديو على غرار منصات التواصل الأخرى.





