16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-5
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
متفرقات
غوغل تراهن على الذكاء الاصطناعي في جيميل
Lebanon 24
10-01-2026
|
15:10
photos
أعلنت
غوغل
عن حزمة تحديثات جديدة لخدمة جيميل، تتيح ثلاث مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي مجانًا للمستخدمين العاديين، بعدما كانت محصورة في اشتراكات Google AI Pro وUltra المدفوعة.
وتهدف الخطوة إلى تبسيط إدارة البريد الإلكتروني وتحويل جيميل من مجرد صندوق وارد إلى مساعد ذكي قادر على كتابة الرسائل، تلخيص المحادثات، واقتراح ردود ملائمة للسياق، في ظل احتدام المنافسة بين خدمات البريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
الميزة الأولى هي Help Me Write، التي تسمح للمستخدم بكتابة توجيه بسيط مثل:"اكتب رسالة متابعة مؤدبة عن فاتورة متأخرة"، ليقوم جيميل بإنشاء مسودة رسالة جاهزة يمكن تعديلها أو إرسالها مباشرة.
أما Suggested Replies فتعتمد على سياق المحادثة ونبرة المستخدم لاقتراح ردود أقرب إلى أسلوبه الشخصي، بدل الردود العامة التقليدية.
الميزة الثالثة هي ملخصات
الذكاء الاصطناعي
، حيث تظهر بطاقة ذكية أعلى سلاسل الرسائل الطويلة تلخّص أهم النقاط، ما يتيح فهم المحادثة بسرعة من دون قراءة كل الرسائل.
وأكدت غوغل أنها ستبقي بعض الأدوات المتقدمة، مثل التدقيق اللغوي الاحترافي والتلخيصات المتعمّقة، ضمن الاشتراكات المدفوعة، فيما تمهّد هذه التحديثات لإطلاق ميزة AI Inbox التي ترتّب الرسائل تلقائيًا بحسب الأهمية والأولوية.
