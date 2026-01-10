تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

غوغل تراهن على الذكاء الاصطناعي في جيميل

Lebanon 24
10-01-2026 | 15:10
أعلنت غوغل عن حزمة تحديثات جديدة لخدمة جيميل، تتيح ثلاث مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي مجانًا للمستخدمين العاديين، بعدما كانت محصورة في اشتراكات Google AI Pro وUltra المدفوعة.

وتهدف الخطوة إلى تبسيط إدارة البريد الإلكتروني وتحويل جيميل من مجرد صندوق وارد إلى مساعد ذكي قادر على كتابة الرسائل، تلخيص المحادثات، واقتراح ردود ملائمة للسياق، في ظل احتدام المنافسة بين خدمات البريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الميزة الأولى هي Help Me Write، التي تسمح للمستخدم بكتابة توجيه بسيط مثل:"اكتب رسالة متابعة مؤدبة عن فاتورة متأخرة"، ليقوم جيميل بإنشاء مسودة رسالة جاهزة يمكن تعديلها أو إرسالها مباشرة.

أما Suggested Replies فتعتمد على سياق المحادثة ونبرة المستخدم لاقتراح ردود أقرب إلى أسلوبه الشخصي، بدل الردود العامة التقليدية.

الميزة الثالثة هي ملخصات الذكاء الاصطناعي، حيث تظهر بطاقة ذكية أعلى سلاسل الرسائل الطويلة تلخّص أهم النقاط، ما يتيح فهم المحادثة بسرعة من دون قراءة كل الرسائل.

وأكدت غوغل أنها ستبقي بعض الأدوات المتقدمة، مثل التدقيق اللغوي الاحترافي والتلخيصات المتعمّقة، ضمن الاشتراكات المدفوعة، فيما تمهّد هذه التحديثات لإطلاق ميزة AI Inbox التي ترتّب الرسائل تلقائيًا بحسب الأهمية والأولوية.
