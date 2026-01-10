تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-5
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
2026… عام الذكاء الاصطناعي الذي فتح أبواب الجحيم السيبراني
Lebanon 24
10-01-2026
|
16:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع دخول عام 2026، تتحول الهجمات السيبرانية إلى تهديدات أكثر تعقيدًا بفضل
الذكاء الاصطناعي
، حيث لم يعد
القراصنة
يعتمدون على أدوات تقليدية، بل على أنظمة قادرة على التعلّم، التكيّف، واتخاذ قرارات هجومية ذاتية.
خبراء الأمن يحذّرون من أن الذكاء الاصطناعي الوكيل والذكاء الخفي باتا من أخطر أدوات الهجوم، إذ يمكنهما تجاوز أنظمة الحماية عبر محاكاة السلوك
البشري
وتنفيذ اختراقات دقيقة يصعب رصدها بالوسائل القديمة، ما يفرض اعتماد مراقبة سلوكية مستمرة للشبكات.
في المقابل، أصبحت تقنيات التزييف العميق أداة مركزية في عمليات الاحتيال، حيث يمكن انتحال أصوات وهويات مسؤولين لخداع الموظفين والحصول على وصول غير مصرح به، ما يجعل التحقق متعدد العوامل وحلول كشف المحتوى المزيف ضرورة أمنية.
كما دخلت هجمات الفدية مرحلة أكثر شراسة، مع استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع تشفير البيانات وشل الأنظمة قبل تدخل فرق الحماية، فيما باتت أدوات اكتشاف الثغرات قادرة على إيجاد نقاط الضعف خلال دقائق، ما يضع المؤسسات في سباق دائم مع الزمن.
ويخلص الخبراء إلى أن الاعتماد على فحوصات أمنية دورية لم يعد كافيًا، وأن أمن 2026 سيتطلب مراقبة فورية، وتحققًا صارمًا من الهوية، واستخدام ذكاء اصطناعي دفاعي لمواجهة هجمات باتت أسرع وأذكى من أي وقت مضى.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أدوات ذكاء اصطناعي ناشئة قد تصبح أساسية في حياتنا عام 2026
Lebanon 24
أدوات ذكاء اصطناعي ناشئة قد تصبح أساسية في حياتنا عام 2026
11/01/2026 06:55:19
11/01/2026 06:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يهدد ملايين الوظائف في 2026
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يهدد ملايين الوظائف في 2026
11/01/2026 06:55:19
11/01/2026 06:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي على أعتاب الفرز الكبير… 2026 عام الحسم
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي على أعتاب الفرز الكبير… 2026 عام الحسم
11/01/2026 06:55:19
11/01/2026 06:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قوارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتصدر المشهد في CES 2026
Lebanon 24
قوارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتصدر المشهد في CES 2026
11/01/2026 06:55:19
11/01/2026 06:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
القراصنة
البشري
براني
الحص
دوري
الوك
قد يعجبك أيضاً
"الكوكايين الوردي"... مزيج كيميائي يربك السلطات الأميركية
Lebanon 24
"الكوكايين الوردي"... مزيج كيميائي يربك السلطات الأميركية
23:00 | 2026-01-10
10/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تراهن على الذكاء الاصطناعي في جيميل
Lebanon 24
غوغل تراهن على الذكاء الاصطناعي في جيميل
15:10 | 2026-01-10
10/01/2026 03:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"لينكد إن" تتحضّر لمرحلة جديدة لصُنّاع المحتوى
Lebanon 24
"لينكد إن" تتحضّر لمرحلة جديدة لصُنّاع المحتوى
13:33 | 2026-01-10
10/01/2026 01:33:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وداعًا لرقم الهاتف… واتساب تتجه لاعتماد أسماء المستخدمين
Lebanon 24
وداعًا لرقم الهاتف… واتساب تتجه لاعتماد أسماء المستخدمين
11:54 | 2026-01-10
10/01/2026 11:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لضمان عدم ضياع سماعات الأذن اللاسلكية مطلقًا.. ميزة مقبلة من ون بلس
Lebanon 24
لضمان عدم ضياع سماعات الأذن اللاسلكية مطلقًا.. ميزة مقبلة من ون بلس
10:39 | 2026-01-10
10/01/2026 10:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله
Lebanon 24
نائب لبنانيّ سابق في ذمّة الله
08:10 | 2026-01-10
10/01/2026 08:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
16:54 | 2026-01-10
10/01/2026 04:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 800 متر.. منخفض قطبي سيضرب لبنان في الأيام المقبلة
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 800 متر.. منخفض قطبي سيضرب لبنان في الأيام المقبلة
01:07 | 2026-01-10
10/01/2026 01:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت حالته كثيراً... وفاة فنان عربيّ كبير بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
تدهورت حالته كثيراً... وفاة فنان عربيّ كبير بعد صراع مع المرض
10:30 | 2026-01-10
10/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"... رسائل تهديد تُربك الإسرائيليين
Lebanon 24
"انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"... رسائل تهديد تُربك الإسرائيليين
11:27 | 2026-01-10
10/01/2026 11:27:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2026-01-10
"الكوكايين الوردي"... مزيج كيميائي يربك السلطات الأميركية
15:10 | 2026-01-10
غوغل تراهن على الذكاء الاصطناعي في جيميل
13:33 | 2026-01-10
"لينكد إن" تتحضّر لمرحلة جديدة لصُنّاع المحتوى
11:54 | 2026-01-10
وداعًا لرقم الهاتف… واتساب تتجه لاعتماد أسماء المستخدمين
10:39 | 2026-01-10
لضمان عدم ضياع سماعات الأذن اللاسلكية مطلقًا.. ميزة مقبلة من ون بلس
08:12 | 2026-01-10
ميزة جديدة من "OpenAI".. تعرفوا إليها
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
11/01/2026 06:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
11/01/2026 06:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
11/01/2026 06:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24