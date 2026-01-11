حدث استثنائي هذا الأسبوع… "المشتري" في أقصى سطوعه

دخل كوكب المشتري هذا الأسبوع في ذروة حضوره الليلي، مع وصوله إلى حالة التقابل التي تجعله في أقرب مسافة له من الأرض وأكثر الكواكب لمعاناً في سماء الليل خلال عام 2026، في مشهد ينتظره هواة في مختلف أنحاء العالم.



الفلكي إبراهيم خضر أوضح أن هذه اللحظة تمثل أفضل فرصة سنوية لرصد عملاق الكواكب، سواء بالعين المجرّدة أو باستخدام التلسكوبات، خصوصاً أنه يتموضع بين نجوم الشتاء الساطعة، ما يمنحه حضوراً بصرياً استثنائياً في السماء.



ماذا يعني التقابل؟



التقابل يحدث عندما تقع الأرض بين الشمس والمشتري مباشرة، فيظهر الكوكب في الجهة المقابلة للشمس، فيشرق مع غروبها ويبقى مرئياً طوال الليل حتى شروقها. في هذه الوضعية يبلغ المشتري أقصى درجات السطوع وأكبر حجم ظاهري له خلال السنة.



وقد بلغ المشتري لحظة التقابل فجر 10 كانون الثاني 2026، بعد أن اقترب في الليلة السابقة إلى مسافة تقارب 634 مليون كيلومتر من الأرض، ما جعله هدفاً مثالياً للرصد الفلكي.



أين يمكن رؤيته؟



طوال هذا العام، يظهر المشتري في برج التوأمين قرب نجميه اللامعين، ويُعد حالياً ألمع جرم في السماء بعد القمر. يمكن رصده بسهولة كنقطة بيضاء لامعة في جهة الشرق منذ الغروب.



وباستخدام منظار ثنائي، تظهر أقمار المشتري الأربعة الكبرى مصطفّة حوله، بينما تسمح التلسكوبات الصغيرة بمشاهدة الأحزمة السحابية الملوّنة في غلافه الجوي، ومع أجهزة أكبر يمكن رصد تفاصيل أدق في بنيته المضطربة.



هذا الحدث يشكّل مناسبة فلكية بارزة، إذ تنظّم الجمعيات الفلكية أمسيات رصد وورش تصوير لتوثيقه، مستفيدة من موقع المشتري وسط نجوم السداسي الشتوي الذي يمنحه جمالاً خاصاً.



ورغم أن يوم التقابل هو الذروة، سيبقى المشتري مرتفعاً في السماء خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، ما يتيح فرصاً متواصلة لمتابعته.



وبحسب خضر، فإن تقابل المشتري ليس مجرد ظاهرة فلكية، بل لحظة تجمع بين جمال المشهد وسهولة الرصد وقيمته العلمية، وتذكّر باتساع وروعة النظام الشمسي.

(الجزيرة)