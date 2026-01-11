تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

حدث استثنائي هذا الأسبوع… "المشتري" في أقصى سطوعه

Lebanon 24
11-01-2026 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1466744-639037134596354305.webp
Doc-P-1466744-639037134596354305.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دخل كوكب المشتري هذا الأسبوع في ذروة حضوره الليلي، مع وصوله إلى حالة التقابل التي تجعله في أقرب مسافة له من الأرض وأكثر الكواكب لمعاناً في سماء الليل خلال عام 2026، في مشهد ينتظره هواة الفلك في مختلف أنحاء العالم.

الفلكي الأردني إبراهيم خضر أوضح أن هذه اللحظة تمثل أفضل فرصة سنوية لرصد عملاق الكواكب، سواء بالعين المجرّدة أو باستخدام التلسكوبات، خصوصاً أنه يتموضع بين نجوم الشتاء الساطعة، ما يمنحه حضوراً بصرياً استثنائياً في السماء.

ماذا يعني التقابل؟

التقابل يحدث عندما تقع الأرض بين الشمس والمشتري مباشرة، فيظهر الكوكب في الجهة المقابلة للشمس، فيشرق مع غروبها ويبقى مرئياً طوال الليل حتى شروقها. في هذه الوضعية يبلغ المشتري أقصى درجات السطوع وأكبر حجم ظاهري له خلال السنة.

وقد بلغ المشتري لحظة التقابل فجر 10 كانون الثاني 2026، بعد أن اقترب في الليلة السابقة إلى مسافة تقارب 634 مليون كيلومتر من الأرض، ما جعله هدفاً مثالياً للرصد الفلكي.

أين يمكن رؤيته؟

طوال هذا العام، يظهر المشتري في برج التوأمين قرب نجميه اللامعين، ويُعد حالياً ألمع جرم في السماء بعد القمر. يمكن رصده بسهولة كنقطة بيضاء لامعة في جهة الشرق منذ الغروب.

وباستخدام منظار ثنائي، تظهر أقمار المشتري الأربعة الكبرى مصطفّة حوله، بينما تسمح التلسكوبات الصغيرة بمشاهدة الأحزمة السحابية الملوّنة في غلافه الجوي، ومع أجهزة أكبر يمكن رصد تفاصيل أدق في بنيته المضطربة.

هذا الحدث يشكّل مناسبة فلكية بارزة، إذ تنظّم الجمعيات الفلكية أمسيات رصد وورش تصوير لتوثيقه، مستفيدة من موقع المشتري وسط نجوم السداسي الشتوي الذي يمنحه جمالاً خاصاً.

ورغم أن يوم التقابل هو الذروة، سيبقى المشتري مرتفعاً في السماء خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، ما يتيح فرصاً متواصلة لمتابعته.

وبحسب خضر، فإن تقابل المشتري ليس مجرد ظاهرة فلكية، بل لحظة تجمع بين جمال المشهد وسهولة الرصد وقيمته العلمية، وتذكّر باتساع الكون وروعة النظام الشمسي.
 
(الجزيرة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذا الأسبوع أم بعده؟ ماذا قالت "معاريف" عن "تصعيد لبنان"؟
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رندلى قديح تجمع بين التمثيل والإخراج بإبداع استثنائي مع علي جاسم في "نفس المدينة"
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الرئيس الإسرائيلي: طلب نتنياهو العفو رسميا "استثنائي وله تداعيات كبيرة"
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا: زيارة البابا حدث تاريخي واستثنائي
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الجزيرة

الأردني

الأردن

المجر

الفلك

العلم

أردني

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
02:56 | 2026-01-11
Lebanon24
23:00 | 2026-01-10
Lebanon24
16:04 | 2026-01-10
Lebanon24
15:10 | 2026-01-10
Lebanon24
13:33 | 2026-01-10
Lebanon24
11:54 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24