تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ناسا تُشغّل محركًا شمسيًا ضخمًا لدعم محطة غيتواي حول القمر

Lebanon 24
11-01-2026 | 13:27
A-
A+
Doc-P-1467052-639037601610216098.webp
Doc-P-1467052-639037601610216098.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت ناسا عن تقدم كبير في مشروع Power and Propulsion Element (PPE)، وهو مركبة فضائية تعمل بالطاقة الشمسية ستوفر الطاقة لمحطة غيتواي أثناء دورانها حول القمر، إضافة إلى مساعدتها على المناورة والحفاظ على موقعها في الفضاء.

ويستطيع النظام إنتاج ما يصل إلى 60 كيلوفولت من الكهرباء، ما يدعم وظائف رئيسية مثل تشغيل الاتصالات عالية السرعة والتحكم باتجاه المركبة وضبط مدارها عند الحاجة.

ويتم بناء المركبة بالتعاون بين مركز غلين للأبحاث الفضائية في كليفلاند وشركة Lanteris Space Systems في كاليفورنيا، مع تجهيز المحركات الكهربائية المتقدمة التي تشمل ثلاثة محركات بقوة 12 كيلووات لكل منها، وأربعة محركات BHT 6000 بقوة 6 كيلووات من تصنيع شركة Busek. أما الألواح الشمسية المخصصة لتوليد الطاقة فقد اكتملت وتجري الآن اختبارات على يد شركة Redwire.

وستتيح محطة غيتواي، المقرر أن تدور حول القمر، دعم البعثات البشرية والبحث العلمي، وتجربة تقنيات ضرورية لمهمات مستقبلية إلى المريخ، ضمن برنامج أرتميس. كما ستوفر منصة للتعاون الدولي والتجاري، مع إمكانية استضافة فرق قصيرة المدة لإجراء تجارب واختبارات متقدمة في الفضاء العميق

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ناسا توضح: القمر يبقى مكتملاً لبضعة أيام قبل وبعد تاريخ البدر الفعلي
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:41:20 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: مسودة خطة السلام تنص على أن تشغل واشنطن وكييف وموسكو المحطة النووية
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:41:20 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا ترفع سقف المنافسة الفضائية... "محطة نووية" على سطح القمر
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:41:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الدعم السريع يقول إنه سيطر على منطقة أبو قمرة شمال دارفور
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:41:20 Lebanon 24 Lebanon 24

كاليفورنيا

كليفلاند

المريخ

ون بين

البشري

المري

العلم

دوران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:20 | 2026-01-11
Lebanon24
14:56 | 2026-01-11
Lebanon24
09:21 | 2026-01-11
Lebanon24
06:44 | 2026-01-11
Lebanon24
02:56 | 2026-01-11
Lebanon24
00:30 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24