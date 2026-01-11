ناسا تُشغّل محركًا شمسيًا ضخمًا لدعم محطة غيتواي حول القمر

أعلنت عن تقدم كبير في مشروع Power and Propulsion Element (PPE)، وهو مركبة فضائية تعمل بالطاقة الشمسية ستوفر الطاقة لمحطة غيتواي أثناء دورانها حول القمر، إضافة إلى مساعدتها على المناورة والحفاظ على موقعها في الفضاء.

ويستطيع النظام إنتاج ما يصل إلى 60 كيلوفولت من الكهرباء، ما يدعم وظائف رئيسية مثل تشغيل الاتصالات عالية السرعة والتحكم باتجاه المركبة وضبط مدارها عند الحاجة.

ويتم بناء المركبة بالتعاون بين مركز للأبحاث الفضائية في وشركة Lanteris Space Systems في ، مع تجهيز المحركات الكهربائية المتقدمة التي تشمل ثلاثة محركات بقوة 12 كيلووات لكل منها، وأربعة محركات BHT 6000 بقوة 6 كيلووات من تصنيع شركة Busek. أما الألواح الشمسية المخصصة لتوليد الطاقة فقد اكتملت وتجري الآن اختبارات على يد شركة Redwire.

وستتيح محطة غيتواي، المقرر أن تدور حول القمر، دعم البعثات البشرية والبحث العلمي، وتجربة تقنيات ضرورية لمهمات مستقبلية إلى ، ضمن برنامج أرتميس. كما ستوفر منصة للتعاون الدولي والتجاري، مع إمكانية استضافة فرق قصيرة المدة لإجراء تجارب واختبارات متقدمة في الفضاء العميق