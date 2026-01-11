تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تحذف ملخصات صحية مضللة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
11-01-2026 | 16:20
A-
A+
Doc-P-1467121-639037705715276878.webp
Doc-P-1467121-639037705715276878.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أزالت شركة «غوغل» عدداً من ملخصاتها الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك عقب تحقيق أجرته صحيفة «الغارديان» كشف عن احتوائها على معلومات خاطئة ومضللة قد تعرّض المستخدمين لأضرار صحية.

وأوضحت الشركة أن هذه الملخصات، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم لمحات سريعة عن مواضيع مختلفة وتظهر أعلى نتائج البحث، تُعد «مفيدة» و«موثوقة» بشكل عام، لكنها أقرت بأن بعض الملخصات الصحية تضمنت بيانات غير دقيقة.

وأشار التحقيق إلى حالة وُصفت بأنها «خطيرة ومقلقة»، حيث قدمت «غوغل» معلومات خاطئة حول اختبارات وظائف الكبد، ما قد يدفع مرضى يعانون أمراضاً كبدية خطيرة إلى الاعتقاد بأن نتائجهم طبيعية.

وذكرت «الغارديان» أن البحث عن «المعدل الطبيعي لاختبارات الدم للكبد» أظهر أرقاماً كثيرة من دون سياق كافٍ أو مراعاة لاختلاف الجنس أو العمر أو الخلفية الصحية، وهو ما اعتبره خبراء مضللاً. كما حذروا من أن ما تصنفه خدمة «نظرة عامة على نتائج فحوصات الكبد» على أنه طبيعي قد يختلف كثيراً عن الواقع الطبي، ما قد يؤدي إلى تجاهل المرضى لمواعيد المتابعة الضرورية.

وعقب التحقيق، أزالت «غوغل» خدمة «نظرة عامة على نتائج فحوصات الكبد» من نتائج بعض عمليات البحث ذات الصلة، مؤكدة أنها تعمل على تحسينات شاملة عند وجود نقص في السياق، وتتخذ الإجراءات اللازمة وفق سياساتها.

ورحبت فانيسا هيبديتش، مديرة الاتصالات في مؤسسة «بريتيش ليفر ترست»، بهذه الخطوة، لكنها أعربت عن قلقها من أن تظهر معلومات مضللة إذا صيغت الأسئلة بطريقة مختلفة، محذرة من استمرار المخاطر المرتبطة بالمعلومات الصحية التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.

كما لفتت الصحيفة إلى أن استخدام صيغ بحث بديلة قد يؤدي إلى ظهور نتائج غير دقيقة، وهو ما أثار مخاوف الخبراء، الذين شددوا على أن تفسير اختبارات وظائف الكبد عملية معقدة لا يمكن اختزالها في أرقام مجردة.

وأكدت «غوغل»، التي تسيطر على نحو 91 في المائة من سوق محركات البحث العالمية، أنها تراجع الأمثلة الجديدة التي قدمتها «الغارديان»، مشددة على أن ملخصات الذكاء الاصطناعي لا تظهر إلا عندما تكون واثقة من جودة الإجابات، مع استمرارها في مراجعة الأداء عبر مختلف المجالات.

بدورها، رحبت سو فارينغتون، رئيسة منتدى معلومات المرضى، بإزالة هذه الملخصات، لكنها اعتبرت الخطوة غير كافية، مؤكدة أن الحفاظ على ثقة الجمهور يتطلب معالجة أوسع لمشكلة دقة المعلومات الصحية التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل معاناة ملايين الأشخاص حول العالم من صعوبة الوصول إلى معلومات صحية موثوقة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتصدر المشهد في CES 2026
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:41:26 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تكشف الفيديوهات المزيفة بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:41:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نصائح من غوغل لإنشاء صور احترافية بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:41:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"CC" من غوغل: ملخص يومي للمستخدمين عبر Gmail وDrive والتقويم
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:41:26 Lebanon 24 Lebanon 24

نظرة عامة

بشكل عام

✨ الخلف

فانيسا

بريت

دمين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
14:56 | 2026-01-11
Lebanon24
13:27 | 2026-01-11
Lebanon24
09:21 | 2026-01-11
Lebanon24
06:44 | 2026-01-11
Lebanon24
02:56 | 2026-01-11
Lebanon24
00:30 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24