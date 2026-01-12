طفرة رقمية في الرعاية الصحية… "شات جي بي تي" يدعم الأطباء

أعلنت شركة " " عن إطلاق من الأدوات المعتمدة على لدعم العاملين في قطاع الرعاية الصحية، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الأطباء وتخفيف الأعباء المتزايدة عن الأنظمة الطبية حول العالم.



وبحسب ما ورد في مدونة الشركة، تتيح الأدوات الجديدة للأطباء الاطلاع على الدراسات البحثية، والحصول على إرشادات صحية وسريرية مدعّمة بمراجع واضحة، إضافة إلى المساعدة في مراجعة بيانات المرضى وتحليلها.



وأوضحت " إيه آي" أنّ هذه الأدوات تعتمد على نماذج "جي 5" المصمّمة خصيصًا للاستخدام الصحي، والتي خضعت لاختبارات طبية وفق معايير قياسية، لكنها شددت في المقابل على ضرورة توخي مقدمي الرعاية الصحية الحذر عند استخدامها، نظرًا لاحتمال صدور معلومات غير دقيقة، مع التأكيد على الالتزام بقوانين حماية خصوصية المرضى.



واعتبرت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في ظل ضغوط غير مسبوقة يواجهها قطاع الرعاية الصحية عالميًا، حيث يتزايد الطلب على الخدمات الطبية، فيما يعاني الأطباء من أعباء إدارية كبيرة وتشتت المعرفة الطبية بين مصادر متعددة.



وأكدت "أوبن إيه آي" أن التطورات في نماذج الذكاء الاصطناعي باتت تعزز قدرتها على دعم العمل السريري والإداري بشكل عملي، لا سيما في ما يتعلق بمساعدة الأطباء على تخصيص العلاج استنادًا إلى أحدث الأدلة العلمية.

Advertisement