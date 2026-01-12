تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
طفرة رقمية في الرعاية الصحية… "شات جي بي تي" يدعم الأطباء
Lebanon 24
12-01-2026
|
00:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة "
أوبن إيه آي
" عن إطلاق
مجموعة جديدة
من الأدوات المعتمدة على
الذكاء الاصطناعي
لدعم العاملين في قطاع الرعاية الصحية، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الأطباء وتخفيف الأعباء المتزايدة عن الأنظمة الطبية حول العالم.
وبحسب ما ورد في مدونة الشركة، تتيح الأدوات الجديدة للأطباء الاطلاع على الدراسات البحثية، والحصول على إرشادات صحية وسريرية مدعّمة بمراجع واضحة، إضافة إلى المساعدة في مراجعة بيانات المرضى وتحليلها.
وأوضحت "
أوبن
إيه آي" أنّ هذه الأدوات تعتمد على نماذج "جي
بي تي
5" المصمّمة خصيصًا للاستخدام الصحي، والتي خضعت لاختبارات طبية وفق معايير قياسية، لكنها شددت في المقابل على ضرورة توخي مقدمي الرعاية الصحية الحذر عند استخدامها، نظرًا لاحتمال صدور معلومات غير دقيقة، مع التأكيد على الالتزام بقوانين حماية خصوصية المرضى.
واعتبرت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في ظل ضغوط غير مسبوقة يواجهها قطاع الرعاية الصحية عالميًا، حيث يتزايد الطلب على الخدمات الطبية، فيما يعاني الأطباء من أعباء إدارية كبيرة وتشتت المعرفة الطبية بين مصادر متعددة.
وأكدت "أوبن إيه آي" أن التطورات في نماذج الذكاء الاصطناعي باتت تعزز قدرتها على دعم العمل السريري والإداري بشكل عملي، لا سيما في ما يتعلق بمساعدة الأطباء على تخصيص العلاج استنادًا إلى أحدث الأدلة العلمية.
