تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
-7
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
رويترز: الذكاء الاصطناعي يعيد صياغة مستقبل الصحافة في 2026
Lebanon 24
12-01-2026
|
01:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع دخول العالم عامه الثالث منذ إطلاق «شات جي بي تي»، يتجه قطاع الصحافة إلى تحوّل بنيوي عميق، وفق تقرير جديد لمعهد "
رويترز
" لدراسة الصحافة يستشرف شكل الأخبار عام 2026 استنادًا إلى آراء 17 خبيرًا إعلاميًا دوليًا.
ويجمع التقرير على أنّ
الذكاء الاصطناعي
لن يبقى أداة مساعدة، بل سيصبح البيئة التي تُنتَج وتُستهلك داخلها الأخبار.
يرجّح الخبراء انتقال الجمهور من البحث عبر الروابط إلى ما يسمّونه "اقتصاد الإجابات"، حيث يعتمد المستخدمون على وكلاء الذكاء الاصطناعي للحصول على ردود فورية، ما سيؤدي إلى تراجع الزيارات المباشرة للمواقع الإخبارية.
وبحسب تقديرات الخبراء، لن يكون التحدي أمام المؤسسات الإعلامية في "استخدام الذكاء الاصطناعي"، بل في القدرة على التكيّف داخل منظومته بوصفه الواجهة الأساسية للمعلومة.
على المستوى التحريري، يتوقع التقرير تفكك نموذج "المقال الواحد"، ليتحوّل المحتوى إلى وحدات ديناميكية تُركّب تلقائيًا وفق حاجة القارئ، مع توسّع التجارب الصوتية التفاعلية التي تدمج بين القراءة والاستماع، ما يفرض على الصحافة إعادة تصميم شكل القصص نفسها.
في المقابل، ومع فيض المحتوى المولّد آليًا، تصبح "الحقيقة" المورد الأندر. ويحذّر الخبراء من تصاعد التزييف العميق، ما سيدفع المؤسسات الصحفية إلى الاستثمار في أدوات التحقق الرقمي، وتحويل عملية التوثيق نفسها إلى منتج أساسي يجيب على سؤال الجمهور: "هل هذا صحيح؟".
داخليًا، يشير التقرير إلى أن غرف الأخبار ستعيد بناء بنيتها، مع توسيع دور الذكاء الاصطناعي في صياغة المسودات، إدارة البيانات، وتحليل الوثائق الضخمة، وظهور وظائف جديدة تركز على «هندسة البيانات» بدل الاكتفاء بالأرشيف التقليدي.
ويخلص تقرير "رويترز" إلى أن عام 2026 لن يكون عام تجارب، بل عام حسم، حيث ستبقى المؤسسات التي تفهم أن الذكاء الاصطناعي ليس إضافة تقنية، بل النظام الذي ستعيش فيه الصحافة أو تخرج منه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصطلحات الذكاء الاصطناعي تتحول إلى مفاتيح لفهم مستقبل التكنولوجيا
Lebanon 24
مصطلحات الذكاء الاصطناعي تتحول إلى مفاتيح لفهم مستقبل التكنولوجيا
12/01/2026 11:57:58
12/01/2026 11:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عالمي من مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على البشرية!
Lebanon 24
تحذير عالمي من مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على البشرية!
12/01/2026 11:57:58
12/01/2026 11:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تكشف عن مستقبل ويندوز القائم على الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
مايكروسوفت تكشف عن مستقبل ويندوز القائم على الذكاء الاصطناعي
12/01/2026 11:57:58
12/01/2026 11:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يهدد ملايين الوظائف في 2026
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يهدد ملايين الوظائف في 2026
12/01/2026 11:57:58
12/01/2026 11:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
إدارة البيان
رويترز
الصحاف
بي تي
باريت
أخبار
ساسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
"سبايس إكس" تطلق "باندورا" في مهمة علمية لدراسة كواكب خارجية
Lebanon 24
"سبايس إكس" تطلق "باندورا" في مهمة علمية لدراسة كواكب خارجية
04:41 | 2026-01-12
12/01/2026 04:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تحوّل "جيميني" إلى متجر… شراء مباشر من داخل الدردشة
Lebanon 24
غوغل تحوّل "جيميني" إلى متجر… شراء مباشر من داخل الدردشة
02:56 | 2026-01-12
12/01/2026 02:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
طفرة رقمية في الرعاية الصحية… "شات جي بي تي" يدعم الأطباء
Lebanon 24
طفرة رقمية في الرعاية الصحية… "شات جي بي تي" يدعم الأطباء
00:37 | 2026-01-12
12/01/2026 12:37:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أبل تحذر...مئات الملايين من هواتف آيفون معرضة لهجمات إلكترونية
Lebanon 24
أبل تحذر...مئات الملايين من هواتف آيفون معرضة لهجمات إلكترونية
23:00 | 2026-01-11
11/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تحذف ملخصات صحية مضللة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
غوغل تحذف ملخصات صحية مضللة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
16:20 | 2026-01-11
11/01/2026 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
10:11 | 2026-01-11
11/01/2026 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
09:00 | 2026-01-11
11/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الهزّات الأرضية التي حدثت في البحر المتوسط مقابل بيروت أمس.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي
Lebanon 24
عن الهزّات الأرضية التي حدثت في البحر المتوسط مقابل بيروت أمس.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي
05:36 | 2026-01-11
11/01/2026 05:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
15:00 | 2026-01-11
11/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة تكنوقراط أم سلطة ظل؟ من يحكم غزة بعد وقف النار
Lebanon 24
لجنة تكنوقراط أم سلطة ظل؟ من يحكم غزة بعد وقف النار
07:00 | 2026-01-11
11/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:41 | 2026-01-12
"سبايس إكس" تطلق "باندورا" في مهمة علمية لدراسة كواكب خارجية
02:56 | 2026-01-12
غوغل تحوّل "جيميني" إلى متجر… شراء مباشر من داخل الدردشة
00:37 | 2026-01-12
طفرة رقمية في الرعاية الصحية… "شات جي بي تي" يدعم الأطباء
23:00 | 2026-01-11
أبل تحذر...مئات الملايين من هواتف آيفون معرضة لهجمات إلكترونية
16:20 | 2026-01-11
غوغل تحذف ملخصات صحية مضللة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
14:56 | 2026-01-11
الولايات المتحدة تنتقد تهديدات بريطانيا لمنصة "إكس"
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
12/01/2026 11:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
12/01/2026 11:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
12/01/2026 11:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24