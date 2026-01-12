تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

رويترز: الذكاء الاصطناعي يعيد صياغة مستقبل الصحافة في 2026

Lebanon 24
12-01-2026 | 01:36
A-
A+
Doc-P-1467214-639038038364199427.webp
Doc-P-1467214-639038038364199427.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع دخول العالم عامه الثالث منذ إطلاق «شات جي بي تي»، يتجه قطاع الصحافة إلى تحوّل بنيوي عميق، وفق تقرير جديد لمعهد "رويترز" لدراسة الصحافة يستشرف شكل الأخبار عام 2026 استنادًا إلى آراء 17 خبيرًا إعلاميًا دوليًا.
 
ويجمع التقرير على أنّ الذكاء الاصطناعي لن يبقى أداة مساعدة، بل سيصبح البيئة التي تُنتَج وتُستهلك داخلها الأخبار.

يرجّح الخبراء انتقال الجمهور من البحث عبر الروابط إلى ما يسمّونه "اقتصاد الإجابات"، حيث يعتمد المستخدمون على وكلاء الذكاء الاصطناعي للحصول على ردود فورية، ما سيؤدي إلى تراجع الزيارات المباشرة للمواقع الإخبارية.
 
وبحسب تقديرات الخبراء، لن يكون التحدي أمام المؤسسات الإعلامية في "استخدام الذكاء الاصطناعي"، بل في القدرة على التكيّف داخل منظومته بوصفه الواجهة الأساسية للمعلومة.

على المستوى التحريري، يتوقع التقرير تفكك نموذج "المقال الواحد"، ليتحوّل المحتوى إلى وحدات ديناميكية تُركّب تلقائيًا وفق حاجة القارئ، مع توسّع التجارب الصوتية التفاعلية التي تدمج بين القراءة والاستماع، ما يفرض على الصحافة إعادة تصميم شكل القصص نفسها.

في المقابل، ومع فيض المحتوى المولّد آليًا، تصبح "الحقيقة" المورد الأندر. ويحذّر الخبراء من تصاعد التزييف العميق، ما سيدفع المؤسسات الصحفية إلى الاستثمار في أدوات التحقق الرقمي، وتحويل عملية التوثيق نفسها إلى منتج أساسي يجيب على سؤال الجمهور: "هل هذا صحيح؟".

داخليًا، يشير التقرير إلى أن غرف الأخبار ستعيد بناء بنيتها، مع توسيع دور الذكاء الاصطناعي في صياغة المسودات، إدارة البيانات، وتحليل الوثائق الضخمة، وظهور وظائف جديدة تركز على «هندسة البيانات» بدل الاكتفاء بالأرشيف التقليدي.

ويخلص تقرير "رويترز" إلى أن عام 2026 لن يكون عام تجارب، بل عام حسم، حيث ستبقى المؤسسات التي تفهم أن الذكاء الاصطناعي ليس إضافة تقنية، بل النظام الذي ستعيش فيه الصحافة أو تخرج منه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصطلحات الذكاء الاصطناعي تتحول إلى مفاتيح لفهم مستقبل التكنولوجيا
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عالمي من مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على البشرية!
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مايكروسوفت تكشف عن مستقبل ويندوز القائم على الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يهدد ملايين الوظائف في 2026
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

إدارة البيان

رويترز

الصحاف

بي تي

باريت

أخبار

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:41 | 2026-01-12
Lebanon24
02:56 | 2026-01-12
Lebanon24
00:37 | 2026-01-12
Lebanon24
23:00 | 2026-01-11
Lebanon24
16:20 | 2026-01-11
Lebanon24
14:56 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24