غوغل تحوّل "جيميني" إلى متجر… شراء مباشر من داخل الدردشة

أعلنت شركة عن توسيع ميزات التسوق في الدردشة " " عبر شراكات مع وول مارت، شوبيفاي، وايفير وتجار تجزئة آخرين، في خطوة تهدف إلى تحويل التطبيق من مساعد ذكي إلى "تاجر افتراضي" متكامل.



وبموجب هذه الخطوة، سيتمكن المستخدمون من تنفيذ عمليات شراء فورية من داخل محادثات "جيميني" من دون مغادرة التطبيق، عبر مزوّدي دفع معتمدين، بما يختصر الانتقال بين البحث والدفع في تجربة واحدة.



وأُعلن عن المبادرة خلال لتجار التجزئة في ، حيث أكّد الرئيس التنفيذي لوول مارت جون فورنر، في بيان مشترك مع ، أنّ التجارة المعتمدة على وكلاء تمثل "المرحلة التالية الكبرى" في قطاع البيع بالتجزئة.



وتأتي خطوة غوغل في ظل سباق محتدم مع OpenAI وأمازون للسيطرة على سوق "التسوق الذكي"، بعد أن أطلقت OpenAI سابقًا ميزة الدفع الفوري داخل ChatGPT بالتعاون مع وول مارت وتجار آخرين.



وتقدّر شركة Salesforce أنّ الذكاء الاصطناعي أثّر على نحو 20% من مبيعات التجزئة العالمية خلال موسم العطلات، في مؤشر على تسارع التحول. وأوضحت غوغل أنّ الخدمة ستُطلق أولًا في ، على أن تتوسع عالميًا في الأشهر المقبلة.









