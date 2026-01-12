تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات

غوغل تحوّل "جيميني" إلى متجر… شراء مباشر من داخل الدردشة

Lebanon 24
12-01-2026 | 02:56
أعلنت شركة غوغل عن توسيع ميزات التسوق في روبوت الدردشة "جيميني" عبر شراكات مع وول مارت، شوبيفاي، وايفير وتجار تجزئة آخرين، في خطوة تهدف إلى تحويل التطبيق من مساعد ذكي إلى "تاجر افتراضي" متكامل.

وبموجب هذه الخطوة، سيتمكن المستخدمون من تنفيذ عمليات شراء فورية من داخل محادثات "جيميني" من دون مغادرة التطبيق، عبر مزوّدي دفع معتمدين، بما يختصر الانتقال بين البحث والدفع في تجربة واحدة.

وأُعلن عن المبادرة خلال مؤتمر الاتحاد الوطني لتجار التجزئة في نيويورك، حيث أكّد الرئيس التنفيذي لوول مارت جون فورنر، في بيان مشترك مع سوندار بيتشاي، أنّ التجارة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي تمثل "المرحلة التالية الكبرى" في قطاع البيع بالتجزئة.

وتأتي خطوة غوغل في ظل سباق محتدم مع OpenAI وأمازون للسيطرة على سوق "التسوق الذكي"، بعد أن أطلقت OpenAI سابقًا ميزة الدفع الفوري داخل ChatGPT بالتعاون مع وول مارت وتجار آخرين.

وتقدّر شركة Salesforce أنّ الذكاء الاصطناعي أثّر على نحو 20% من مبيعات التجزئة العالمية خلال موسم العطلات، في مؤشر على تسارع التحول. وأوضحت غوغل أنّ الخدمة ستُطلق أولًا في الولايات المتحدة، على أن تتوسع عالميًا في الأشهر المقبلة.


 
 
متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

مؤتمر الاتحاد الوطني

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

الاتحاد الوطني

مؤتمر الاتحاد

سوندار بيتشاي

نيويورك

