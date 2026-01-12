"سبايس إكس" تطلق "باندورا" في مهمة علمية لدراسة كواكب خارجية

أطلقت شركة "سبايس إكس"، الأحد، صاروخ " 9" في مهمة حملت اسم "تواي "، واضعةً نحو 40 حمولة في مدار متزامن مع الليل والنهار، من بينها القمر الصناعي العلمي "باندورا" التابع لوكالة " ".



وتمكّنت المهمة من نشر جميع الحمولات بنجاح خلال تقريبًا بعد الإطلاق. ويزن "باندورا" نحو 325 كيلوغرامًا، ومن المقرر أن يدرس خلال عام واحد ما لا يقل عن 20 كوكبًا خارج المجموعة الشمسية، مستخدمًا تلسكوبًا بقطر 45 سنتيمترًا، عبر مراقبة مرور هذه الكواكب أمام نجومها الأم.



وتُعرف هذه التقنية باسم "طريقة العبور"، وهي الأكثر استخدامًا في اكتشاف الكواكب الخارجية، وقد أسهمت في رصد أكثر من 6000 كوكب حتى اليوم. كما تسمح بدراسة أغلفة هذه الكواكب من خلال تحليل امتصاص الضوء عند أطوال موجية مختلفة.



وسيعمل "باندورا" على تجاوز تعقيدات النجوم عبر رصد الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء في الوقت نفسه، ما يساعد العلماء على فصل طيف النجم عن طيف الكوكب، مع تركيز خاص على الكواكب ذات الأغلفة الغنية بالماء أو الهيدروجين.



وشملت المهمة أيضًا أقمارًا أخرى، بينها 10 أقمار من شبكة "إيثر" لشركة "كيبلر كومينيكيشن"، وقمران متقدمان لتصوير الأرض بالرادار من شركة "كابيلا سبيس".



وعادت المرحلة الأولى من "فالكون 9" إلى بعد نحو 8.5 دقائق من الإطلاق كما هو مخطط، في خامس رحلة ناجحة لها.

