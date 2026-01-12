تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
"سبايس إكس" تطلق "باندورا" في مهمة علمية لدراسة كواكب خارجية

Lebanon 24
12-01-2026 | 04:41
أطلقت شركة "سبايس إكس"، الأحد، صاروخ "فالكون 9" في مهمة حملت اسم "تواي لايت"، واضعةً نحو 40 حمولة في مدار متزامن مع الليل والنهار، من بينها القمر الصناعي العلمي "باندورا" التابع لوكالة "ناسا".

وتمكّنت المهمة من نشر جميع الحمولات بنجاح خلال 90 دقيقة تقريبًا بعد الإطلاق. ويزن "باندورا" نحو 325 كيلوغرامًا، ومن المقرر أن يدرس خلال عام واحد ما لا يقل عن 20 كوكبًا خارج المجموعة الشمسية، مستخدمًا تلسكوبًا بقطر 45 سنتيمترًا، عبر مراقبة مرور هذه الكواكب أمام نجومها الأم.

وتُعرف هذه التقنية باسم "طريقة العبور"، وهي الأكثر استخدامًا في اكتشاف الكواكب الخارجية، وقد أسهمت في رصد أكثر من 6000 كوكب حتى اليوم. كما تسمح بدراسة أغلفة هذه الكواكب من خلال تحليل امتصاص الضوء عند أطوال موجية مختلفة.

وسيعمل "باندورا" على تجاوز تعقيدات النجوم عبر رصد الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء في الوقت نفسه، ما يساعد العلماء على فصل طيف النجم عن طيف الكوكب، مع تركيز خاص على الكواكب ذات الأغلفة الغنية بالماء أو الهيدروجين.

وشملت المهمة أيضًا أقمارًا أخرى، بينها 10 أقمار من شبكة "إيثر" لشركة "كيبلر كومينيكيشن"، وقمران متقدمان لتصوير الأرض بالرادار من شركة "كابيلا سبيس".

وعادت المرحلة الأولى من "فالكون 9" إلى قاعدة فاندنبرغ بعد نحو 8.5 دقائق من الإطلاق كما هو مخطط، في خامس رحلة ناجحة لها.
