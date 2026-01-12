تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
هاتف Honor الجديد يعيد إحياء تصميم قديم بعد 8 سنوات

Lebanon 24
12-01-2026 | 06:12
كشفت صور هاتف Honor Magic 8 Pro Air المنتظر عن تصميم يعيد إحياء هوية بصرية قديمة للشركة تعود إلى عام 2017 مع هاتف Honor V20، وليس تقليداً لتصاميم المنافسين كما اشتهر أولاً.

ويتشابه الهاتف الجديد مع طراز V20 في وحدة الكاميرا الخلفية التي تأخذ شكل علامة تعجب، حيث استبدلت الشركة الشريط الأسطواني المستخدم في سلسلة Honor 500 بتصميم كبسولي ممدود يجمع بين فتحة مستطيلة وزر بارز.

ورغم اتساع حجم الفتحات في التصميم الجديد، إلا أن الفكرة الأساسية مستوحاة بوضوح من الطراز القديم، مع اختلاف في موضع الفلاش الذي انتقل إلى أسفل الوحدة بدلاً من دمجه داخل الكبسولة.

كما أعادت Honor توجيه لوحة الألوان نحو درجات أفتح وأنسب لفئة الهواتف الخفيفة التي تستهدفها بسلسلة "Ai"، مع الترويج للجهاز كأول هاتف "إير" في سلسلة Magic يجمع بين التصميم النحيف والمزايا الاحترافية.
 
ومن المقرر أن تكشف الشركة رسمياً عن تفاصيل الهاتف ومواصفاته الكاملة في 19 كانون الثاني. (العربية)
