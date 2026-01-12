تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

مستقبل "كول أوف ديوتي" على المحك بعد تراجع قياسي في عدد اللاعبين

Lebanon 24
12-01-2026 | 06:41
سجلت لعبة call of duty: Black Ops 7، التي صدرت في تشرين الثاني 2025، أدنى أرقام في تاريخ السلسلة على منصة Steam، حيث بلغ عدد اللاعبين النشطين ذروته عند 52,863 لاعباً فقط.

ويشكل هذا الرقم انخفاضاً بنسبة 70% مقارنة بالذروات السابقة للسلسلة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل إحدى أشهر سلاسل ألعاب التصويب في العالم.

ويُعزى التراجع إلى عدة أسباب أبرزها:

- المنافسة الشديدة من الألعاب المجانية مثل Valorant و fortnite، التي تجذب اللاعبين بمحتوى مجاني ومستمر.

- تواتر الإصدارات السنوية الذي يؤدي إلى "إرهاق اللاعبين" وفقدان الإثارة.

- مشاكل تقنية متكررة في اللعبة الجديدة مثل انتشار الهاكرز وعدم توازن الأسلحة.

ويقترح خبراء القطاع ولاعبون عدة حلول لإنقاذ السلسلة، منها:

- تحسين وضع اللعب الجماعي عبر تقديم محتوى مجاني ومستمر.

- استخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة الغش وتعزيز استقرار الخوادم.

- التركيز في الحملات التسويقية المستقبلية على قصة اللعبة والابتكار، خاصة في الإصدار المنتظر Modern Warfare 5 عام 2026.

يُشار إلى أن هذه الأرقام تمثل مؤشراً مهماً قد يدفع الناشر لإعادة النظر في استراتيجية الإصدار السنوي وتحسين جودة الإصدارات المقبلة.
