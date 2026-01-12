تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
واتساب يطلق رقابة أبوية ذكية لحماية حسابات الأطفال
Lebanon 24
12-01-2026
|
12:16
يعمل تطبيق
واتساب
على تطوير ميزة جديدة تتيح للأهل ربط حسابات أطفالهم بحساباتهم الأساسية، في محاولة لتعزيز الأمان الرقمي وتقليص تواصل القاصرين مع جهات غير معروفة داخل التطبيق.
الميزة، التي لا تزال في مرحلة الاختبار وظهرت ضمن نسخة تجريبية على نظام أندرويد، تقوم على إنشاء حساب ثانوي مرتبط بحساب الوالد أو الوالدة، ويُفرض عليه تلقائيًا عدد من القيود، أبرزها حصر المراسلات والمكالمات بجهات الاتصال فقط، ما يحدّ من أي تواصل غير مرغوب فيه.
وسيكون بإمكان الأهل إدارة إعدادات الخصوصية لهذا الحساب، وضبط من يمكنه التواصل مع الطفل، من دون الوصول إلى محتوى الرسائل أو المكالمات نفسها، إذ يبقى التشفير الشامل ساريًا، بما يحفظ خصوصية المحادثات.
وتأتي هذه الخطوة لمعالجة ثغرة قائمة في واتساب، حيث لا يوفر التطبيق حاليًا أدوات واضحة تتيح
التحكم في
من يستطيع مراسلة المستخدم أو الاتصال به، وهو أمر بالغ الحساسية عند استخدامه من قبل صغار السن.
وظهرت الميزة في
الإصدار التجريبي
من واتساب لأندرويد، من دون إعلان موعد رسمي لإطلاقها للجمهور، إلا أنّ المؤشرات تفيد بأن ربط الحسابات سيتم عبر إعدادات مبسّطة تتيح للأهل وضع حدود للاستخدام من دون المساس بسرّية المحتوى.
وتعكس هذه الخطوة توجّه شركة "ميتا" نحو إيجاد توازن بين حماية الأطفال والحفاظ على الخصوصية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى أدوات رقابية ذكية لا تتحوّل إلى قيود خانقة على تواصل القاصرين.
