Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

آيفون 17e يقترب… تغييرات في التصميم والأداء

Lebanon 24
12-01-2026 | 23:00
تستعد شركة أبل لإطلاق هاتف آيفون 17e بعد عام واحد فقط من طرح فئة 16e الأقل سعرًا، في خطوة تشير إلى تسريع تحديث هذه السلسلة مع الحفاظ على موقعها كخيار اقتصادي داخل عائلة آيفون.

وبحسب التسريبات، سيعمل الهاتف الجديد بشريحة A19 المصنّعة بتقنية 3 نانومتر من الجيل الثالث، ما يمنحه أداءً أعلى من شريحة A18 الحالية. وعلى مستوى التصميم، يُتوقّع أن يأتي بحواف أنحف مع الحفاظ على شاشة 6.1 بوصة، ليقترب شكليًا أكثر من بقية هواتف سلسلة آيفون 17.

ومن أبرز التغييرات المحتملة، انتقال آيفون 17e إلى ميزة Dynamic Island بدل النتوء التقليدي، ما يعني نهاية هذا التصميم في الفئة الأرخص من آبل. كما يُرجّح أن يحصل على كاميرا أمامية جديدة بدقة 18 ميغابكسل مع ميزة Center Stage التي تتابع الوجوه وتعدّل الإطار تلقائيًا أثناء التصوير.

وفي الشحن، تشير التسريبات إلى إضافة MagSafe، ما يرفع قدرة الشحن اللاسلكي إلى نحو 15 واط، ويتيح استخدام ملحقات آبل المغناطيسية، وهي ميزة يفتقدها آيفون 16e.

أما موعد الإطلاق، فمرجّح أن يكون في شباط أو لاحقًا في الربيع، ومع احتمال بدء السعة التخزينية من 256 غيغابايت، قد يتحوّل آيفون 17e إلى أحد أفضل الخيارات من حيث القيمة ضمن تشكيلة آبل الجديدة.
متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

شركة أبل

نانومتر

الرب

