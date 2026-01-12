تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

فوضى رقمية تضرب إنستغرام… هل اختُرقت الأنظمة؟

Lebanon 24
12-01-2026 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1467599-639038531387332295.webp
Doc-P-1467599-639038531387332295.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار تطبيق إنستغرام موجة قلق واسعة بعدما تلقّى عدد كبير من المستخدمين حول العالم رسائل بريد إلكتروني تطالبهم بإعادة تعيين كلمات المرور، رغم تأكيدهم أنهم لم يقدّموا أي طلب بذلك، ما فجّر مخاوف من تسريب بيانات واسع النطاق.

التقارير المتداولة تحدثت عن احتمال تعرّض نحو 17.5 مليون حساب للاختراق، مع تداول بياناتها على "الويب المظلم"، بما يشمل أسماء المستخدمين، عناوين البريد الإلكتروني، أرقام الهواتف وبعض المعلومات الجغرافية، الأمر الذي يفتح الباب أمام عمليات تصيّد واحتيال وانتحال هوية.

في المقابل، نفت شركة "ميتا" المالكة لإنستغرام حدوث أي خرق أمني، مؤكدة أن أنظمتها لم تُخترق، وأن ما حصل ناتج عن نشاط خارجي أدى إلى إرسال عدد كبير من طلبات إعادة تعيين كلمات المرور، وقد جرى التعامل معه.

وأضافت الشركة أن تلقي هذه الرسائل لا يعني بالضرورة أن الحسابات تم اختراقها أو أن كلمات المرور سُرّبت.

ورغم النفي الرسمي، ينصح خبراء الأمن الرقمي المستخدمين بتوخي الحذر عبر تغيير كلمات المرور من داخل التطبيق، وتفعيل المصادقة الثنائية، وعدم الضغط على أي روابط تصل عبر البريد الإلكتروني، تحسباً لأي محاولات احتيالية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أرقام تكشف.. أزمة تضرب التعليم الرسمي في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 09:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لفوكس نيوز: أتابع الوضع في إيران عن كثب وسنضرب النظام بشدة إذا أساء للمتظاهرين
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 09:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تسريب القرن الموسيقي… و"سبوتيفاي" تقرّ: طرف ثالث اخترق الأنظمة
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 09:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ترمب: إذا قضت المحكمة العليا ضدنا في قضية الرسوم الجمركية فستكون هناك فوضى كاملة
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 09:10:13 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الثنائي

الويب

دمين

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
00:15 | 2026-01-13
Lebanon24
23:00 | 2026-01-12
Lebanon24
16:36 | 2026-01-12
Lebanon24
15:25 | 2026-01-12
Lebanon24
12:16 | 2026-01-12
Lebanon24
09:37 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24