فوضى رقمية تضرب إنستغرام… هل اختُرقت الأنظمة؟

أثار تطبيق إنستغرام موجة قلق واسعة بعدما تلقّى عدد كبير من المستخدمين حول العالم رسائل بريد إلكتروني تطالبهم بإعادة تعيين كلمات المرور، رغم تأكيدهم أنهم لم يقدّموا أي طلب بذلك، ما فجّر مخاوف من تسريب بيانات واسع النطاق.



التقارير المتداولة تحدثت عن احتمال تعرّض نحو 17.5 مليون حساب للاختراق، مع تداول بياناتها على " المظلم"، بما يشمل أسماء المستخدمين، عناوين البريد الإلكتروني، أرقام الهواتف وبعض المعلومات الجغرافية، الأمر الذي يفتح الباب أمام عمليات تصيّد واحتيال وانتحال هوية.



في المقابل، نفت شركة "ميتا" المالكة لإنستغرام حدوث أي خرق أمني، مؤكدة أن أنظمتها لم تُخترق، وأن ما حصل ناتج عن نشاط خارجي أدى إلى إرسال عدد كبير من طلبات إعادة تعيين كلمات المرور، وقد جرى التعامل معه.



وأضافت الشركة أن تلقي هذه الرسائل لا يعني بالضرورة أن الحسابات تم اختراقها أو أن كلمات المرور سُرّبت.



ورغم النفي الرسمي، ينصح خبراء الأمن الرقمي المستخدمين بتوخي الحذر عبر تغيير كلمات المرور من داخل التطبيق، وتفعيل المصادقة الثنائية، وعدم الضغط على أي روابط تصل عبر البريد الإلكتروني، تحسباً لأي محاولات احتيالية.

