متفرقات
وان بلس تعيد خلط أوراقها… تسريبات عن شطب Open 2 وإيقاف سلسلة هواتف مرتقبة
Lebanon 24
12-01-2026
|
16:36
photos
أثارت تسريبات جديدة جدلاً واسعاً بعد حديث عن إلغاء شركة "وان بلس" عدداً من هواتفها المرتقبة، وفي مقدمتها الهاتف القابل للطي
oneplus
Open 2 الذي كان يُنتظر خلال عام 2026.
وبحسب المسرّب الشهير Yogesh Brar، فإن الهاتف تم إلغاؤه، من دون توضيح ما إذا كان القرار نهائياً أم مجرد تأجيل، في وقت كانت الشركة قد ألمحت سابقاً إلى أن الهواتف القابلة للطي لم تعد ضمن أولوياتها الحالية.
في المقابل، كشف موقع Smartprix أن هاتف Oppo Find N6 – الذي يُعتقد أنه الأساس التقني لـ OnePlus Open 2 – سيُطلق قريباً في
الصين
ثم عالمياً، ما يرجّح أن "وان بلس" قد تكتفي بطرحه تحت علامة "
أوبو
" بدل إطلاق نسخة خاصة بها.
ولا يقتصر الأمر على الهاتف القابل للطي، إذ أشار المسرّب نفسه إلى احتمال كبير بإلغاء هاتف OnePlus 15s، إضافة إلى تأجيل محتمل لسلسلة OnePlus Nord 6 رغم طرحها في السوق
الصينية
باسم مختلف.
وتعزز هذه المؤشرات فرضية أن "وان بلس" تعيد هيكلة استراتيجيتها لعام 2026، وسط تركيز أقل على الهواتف القابلة للطي، وفي انتظار أي توضيح رسمي من الشركة.
