أكبر تحديث في تاريخ جيميل منذ 20 عاماً.. مزايا ذكية تعيد تعريف البريد الإلكتروني

طلقت شركة أكبر تحديث لمنصة البريد الإلكتروني جيميل منذ عام 2004، وذلك مع دخول ما وصفته بـ"حقبة جيميني" (Gemini) رسمياً.



يأتي هذا التحديث متزامناً مع دمج مجموعة واسعة من أدوات المصممة لتحويل جيميل من مجرد قائمة رسائل ثابتة إلى مساعد شخصي نشط، قادر على إدارة البريد بكفاءة أعلى وتقديم إجابات فورية، ومساعدة المستخدمين في تنظيم الرسائل، وتقديم ملخصات ذكية، وردود مخصصة، بالإضافة إلى واجهة جديدة للبريد الوارد، وفقاً لموقع "توماس جايد".

ويستهدف التحديث الجديد جميع مستخدمي جيميل، سواء كانوا من المستخدمين العاديين أو المحترفين، مع بعض الميزات المتقدمة المخصصة لمشتركي Google AI Pro وUltra، وتعتمد جميع هذه القدرات الجديدة على نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini 3، الذي يقدّم أداءً محسناً في البحث، الملخصات، الردود الذكية، والتحرير الاحترافي للرسائل.



1- طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية





لم يعد البحث في أرشيف البريد الإلكتروني عن مستند أو معلومة محددة مهمة شاقة، إذ يمكن للمستخدمين الآن عبر ميزة AI Overviews في بحث جيميل طرح أسئلة مباشرة مثل:



-"أوجد رقم تأكيد رحلتي إلى طوكيو".



-"ما هو القرار المتعلق بميزانية التجديد؟"



يقوم نموذج Gemini 3 بمسح سجل البريد الإلكتروني وتقديم إجابات مختصرة وفورية، ما يلغي الحاجة لتصفح عشرات الرسائل للحصول على معلومة واحدة.



وتتوفر ملخصات المحادثات AI Overview لجميع المستخدمين مجاناً، في حين تقتصر إجابات البحث الذكية على مشتركي Google AI Pro وUltra.



2- صندوق البريد الذكي AI Inbox





يعتبر AI Inbox أبرز التغييرات البصرية في واجهة جيميل منذ سنوات. فهو يوفر عرضًا منفصلاً للبريد يركّز على الأولويات المهمة، بدلاً من عرض الرسائل بشكل زمني تقليدي. ويقدم الصندوق الجديد:



-الأولويات (Priorities): عرض الرسائل العاجلة والعناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء ومهام قادمة.



-ملخص النشاط (Catch me up): لمحة سريعة عن الأنشطة الأخيرة مثل المشتريات، مواعيد التسليم ، المواعيد المؤجلة والحجوزات.



يهدف هذا الصندوق إلى تقليل الفوضى الإلكتروني، ورفع الرسائل المهمة مثل الفواتير والتنبيهات إلى الأعلى. ويتوفر حالياً AI Inbox لمجموعة محددة من المختبرين، على أن يتم إطلاقه عالميًا لاحقاً خلال هذا العام.



3- تلخيص فوري للمحادثات الطويلة





ميزة AI Overview Conversation Summaries تولّد تلقائياً ملخصات للمحادثات الطويلة في أعلى سلاسل الرسائل، موضحة القرارات الأساسية، الخطوات التالية، ومن قال ماذا، ما يوفّر الوقت بدل قراءة كل الردود الطويلة والمتعددة.



4- ردود ذكية أكثر تخصيصاً





تطورت ميزة Smart Replies التقليدية إلى Suggested Replies مع التخصيص الشخصي. يفهم الذكاء الاصطناعي نبرة الكتابة الخاصة بالمستخدم، وسياق العلاقة مع المرسل، ومحتوى الرسالة، ليقترح ردودًا مناسبة، مثل اختيار "Cake" أو "Pie" حسب تفضيلات المستخدم الفعلية، بدل الردود التقليدية مثل "Thanks!" أو "Received".



5- تحرير وكتابة احترافية بمساعدة الذكاء الاصطناعي





ميزة AI Proofread تتجاوز التدقيق الإملائي التقليدي، لتصحح الكلمات الخاطئة (مثل "weather" بدلاً من "whether"، أو "affect" بدلاً من "effect")، وتساعد المستخدم على تحسين وضوح الرسائل ونبرتها.



تعد هذه الميزة مفيدة خصوصا لمستخدمي الهواتف الذكية الذين يحتاجون لإرسال رسائل مصقولة ومحترفة أثناء التنقل، دون الوقوع في أخطاء الكتابة أو التعبير غير الدقيق.



التوفر والأسعار

تتوفر ملخصات المحادثات AI Thread Summaries والردود المقترحة المخصصة Suggested Replies مجاناً لجميع المستخدمين. بينما تقتصر إجابات البحث الذكية AI Search وأداة AI Proofread على مشتركي Google AI Pro وUltra. ويظل AI Inbox متاحاً حالياً لفئة محددة من المختبرين داخل .



ويعكس دمج نموذج Gemini 3 مباشرة داخل واجهة جيميل محاولة غوغل الأكثر وضوحاً حتى الآن لجعل صندوق البريد يعمل لصالح المستخدمين، بدلاً من أن يتحكم المستخدم في فوضى البريد، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير البريد الإلكتروني التقليدي إلى تجربة أكثر ذكاءً وفاعلية.

