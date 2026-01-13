تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أكبر تحديث في تاريخ جيميل منذ 20 عاماً.. مزايا ذكية تعيد تعريف البريد الإلكتروني

Lebanon 24
13-01-2026 | 00:15
A-
A+
Doc-P-1467691-639038854229904423.webp
Doc-P-1467691-639038854229904423.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
طلقت شركة غوغل أكبر تحديث لمنصة البريد الإلكتروني جيميل منذ عام 2004، وذلك مع دخول ما وصفته بـ"حقبة جيميني" (Gemini) رسمياً.

يأتي هذا التحديث متزامناً مع دمج مجموعة واسعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لتحويل جيميل من مجرد قائمة رسائل ثابتة إلى مساعد شخصي نشط، قادر على إدارة البريد بكفاءة أعلى وتقديم إجابات فورية، ومساعدة المستخدمين في تنظيم الرسائل، وتقديم ملخصات ذكية، وردود مخصصة، بالإضافة إلى واجهة جديدة للبريد الوارد، وفقاً لموقع "توماس جايد".
ويستهدف التحديث الجديد جميع مستخدمي جيميل، سواء كانوا من المستخدمين العاديين أو المحترفين، مع بعض الميزات المتقدمة المخصصة لمشتركي Google AI Pro وUltra، وتعتمد جميع هذه القدرات الجديدة على نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini 3، الذي يقدّم أداءً محسناً في البحث، الملخصات، الردود الذكية، والتحرير الاحترافي للرسائل.

1- طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية


لم يعد البحث في أرشيف البريد الإلكتروني عن مستند أو معلومة محددة مهمة شاقة، إذ يمكن للمستخدمين الآن عبر ميزة AI Overviews في بحث جيميل طرح أسئلة مباشرة مثل:

-"أوجد رقم تأكيد رحلتي إلى طوكيو".

-"ما هو القرار المتعلق بميزانية التجديد؟"

يقوم نموذج Gemini 3 بمسح سجل البريد الإلكتروني وتقديم إجابات مختصرة وفورية، ما يلغي الحاجة لتصفح عشرات الرسائل للحصول على معلومة واحدة.

وتتوفر ملخصات المحادثات AI Overview لجميع المستخدمين مجاناً، في حين تقتصر إجابات البحث الذكية على مشتركي Google AI Pro وUltra.

2- صندوق البريد الذكي AI Inbox


يعتبر AI Inbox أبرز التغييرات البصرية في واجهة جيميل منذ سنوات. فهو يوفر عرضًا منفصلاً للبريد يركّز على الأولويات المهمة، بدلاً من عرض الرسائل بشكل زمني تقليدي. ويقدم الصندوق الجديد:

-الأولويات (Priorities): عرض الرسائل العاجلة والعناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء ومهام قادمة.

-ملخص النشاط (Catch me up): لمحة سريعة عن الأنشطة الأخيرة مثل المشتريات، مواعيد التسليم القادمة، المواعيد المؤجلة والحجوزات.

يهدف هذا الصندوق إلى تقليل الفوضى في البريد الإلكتروني، ورفع الرسائل المهمة مثل الفواتير والتنبيهات إلى الأعلى. ويتوفر حالياً AI Inbox لمجموعة محددة من المختبرين، على أن يتم إطلاقه عالميًا لاحقاً خلال هذا العام.

3- تلخيص فوري للمحادثات الطويلة


ميزة AI Overview Conversation Summaries تولّد تلقائياً ملخصات للمحادثات الطويلة في أعلى سلاسل الرسائل، موضحة القرارات الأساسية، الخطوات التالية، ومن قال ماذا، ما يوفّر الوقت بدل قراءة كل الردود الطويلة والمتعددة.

4- ردود ذكية أكثر تخصيصاً


تطورت ميزة Smart Replies التقليدية إلى Suggested Replies مع التخصيص الشخصي. يفهم الذكاء الاصطناعي نبرة الكتابة الخاصة بالمستخدم، وسياق العلاقة مع المرسل، ومحتوى الرسالة، ليقترح ردودًا مناسبة، مثل اختيار "Cake" أو "Pie" حسب تفضيلات المستخدم الفعلية، بدل الردود التقليدية مثل "Thanks!" أو "Received".

5- تحرير وكتابة احترافية بمساعدة الذكاء الاصطناعي


ميزة AI Proofread تتجاوز التدقيق الإملائي التقليدي، لتصحح الكلمات الخاطئة (مثل "weather" بدلاً من "whether"، أو "affect" بدلاً من "effect")، وتساعد المستخدم على تحسين وضوح الرسائل ونبرتها.

تعد هذه الميزة مفيدة خصوصا لمستخدمي الهواتف الذكية الذين يحتاجون لإرسال رسائل مصقولة ومحترفة أثناء التنقل، دون الوقوع في أخطاء الكتابة أو التعبير غير الدقيق.

التوفر والأسعار
تتوفر ملخصات المحادثات AI Thread Summaries والردود المقترحة المخصصة Suggested Replies مجاناً لجميع المستخدمين. بينما تقتصر إجابات البحث الذكية AI Search وأداة AI Proofread على مشتركي Google AI Pro وUltra. ويظل AI Inbox متاحاً حالياً لفئة محددة من المختبرين داخل الولايات المتحدة.

ويعكس دمج نموذج Gemini 3 مباشرة داخل واجهة جيميل محاولة غوغل الأكثر وضوحاً حتى الآن لجعل صندوق البريد يعمل لصالح المستخدمين، بدلاً من أن يتحكم المستخدم في فوضى البريد، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير البريد الإلكتروني التقليدي إلى تجربة أكثر ذكاءً وفاعلية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد 20 عامًا… جيميل يسمح بتغيير عنوان البريد الإلكتروني
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 09:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يطلق ميزة البريد الصوتي بحلة ذكية لأول مرة
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 09:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"جيميل".. "غوغل" تستعد لإتاحة تغيير اسم البريد الإلكتروني
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 09:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة بيلد: اضطرابات كبيرة في الوصول للبريد الإلكتروني والإنترنت بمبنى البرلمان الألماني خلال زيارة زيلنسكي له
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 09:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

في البريد

القادمة

الطويل

العلا

مشتري

الحص

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-12
Lebanon24
23:00 | 2026-01-12
Lebanon24
16:36 | 2026-01-12
Lebanon24
15:25 | 2026-01-12
Lebanon24
12:16 | 2026-01-12
Lebanon24
09:37 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24