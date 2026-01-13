تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

واتساب يستعد لإطلاق حسابات مخصصة للقاصرين

Lebanon 24
13-01-2026 | 02:28
A-
A+
Doc-P-1467783-639038970101969881.jpg
Doc-P-1467783-639038970101969881.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يعمل تطبيق واتساب على ميزة جديدة تسمح للآباء بمراقبة وإدارة حسابات ثانوية مرتبطة بحسابهم الأساسي تستخدمها الفئات الأصغر سنًّا، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة الرقمية للأطفال، وتقليل التفاعلات غير المرغوب فيها داخل التطبيق.

والميزة لا تزال قيد التطوير، ولم تُطرح رسميًّا بعد، إذ ظهرت في تحديث تجريبي على نظام أندرويد.
الحسابات الثانوية
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن الميزة الجديدة التي تُعرَّف بالتحكمات الرئيسية للأهل، تتضمن إنشاء حساب ثانٍ مرتبط بالحساب الرئيسي للوالد أو الوالدة.

هذا الحساب الثانوي يستهدف المستخدمين الأصغر سنًّا، وسيتم تقييد عدد من الوظائف فيه بشكل افتراضي، بحيث يتم تقييد إرسال الرسائل واستقبال المكالمات إلى جهات الاتصال فقط، للحدّ من التفاعلات مع أشخاص غير معروفين.

ويمكن للآباء أيضا مراجعة وتعديل إعدادات الخصوصية الخاصة بالحساب الثانوي، مع العلم أنه قد يتم مشاركة معلومات محدودة حول نشاط الحساب مع الوالدين، دون الاطلاع على محتوى الرسائل أو المكالمات، حيث يظل التشفير فعالًا.

وهذه الطريقة تعالج فجوة قائمة حاليًّا في واتساب، حيث لا تتوفر خيارات واضحة لتحديد من يمكنه إرسال رسائل أو إجراء مكالمات للمستخدم، ما يمثل تحديًا خاصًا عند استخدام التطبيق من قبل القاصرين.

مراحل التطوير
والميزة ظهرت في النسخة التجريبية من واتساب لنظام أندرويد رقم 2.26.1.30، ضمن سلسلة تحديثات بيتا التي توفر نظرة مسبقة على الوظائف القادمة قبل إطلاقها للعامة.

ومع ذلك، لم يتم تأكيد موعد رسمي لإتاحة الميزة لجميع المستخدمين.

ومن المتوقع أن يتمكن الوالدان من ربط الحسابات بسهولة عبر إعدادات مخصصة، مما يتيح لهم وضع حدود مناسبة لاستخدام واتساب من قبل الأطفال دون المساس بالخصوصية الكاملة للمحتوى.

ورغم أن الميزة لا تزال في مرحلة التطوير، إلا أنها تعكس اهتمام شركة ميتا الأم بابتكار حلول توازن بين الأمان والخصوصية في التطبيقات الرقمية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واتساب يطلق رقابة أبوية ذكية لحماية حسابات الأطفال
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة في واتساب لمتابعة الأجهزة المتصلة بحسابك
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"واتساب" تتجه لإطلاق مجموعة من الميزات الجديدة
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24
في لبنان.. سوريان يسرقان حسابات “واتساب” ويبتزّان الضحايا ماليّاً
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:51:20 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة ميتا

غير معروف

القادمة

الرئيسي

شركة م

العلم

درويد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
05:28 | 2026-01-13
Lebanon24
03:30 | 2026-01-13
Lebanon24
00:15 | 2026-01-13
Lebanon24
23:00 | 2026-01-12
Lebanon24
23:00 | 2026-01-12
Lebanon24
16:36 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24