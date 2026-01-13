واتساب يستعد لإطلاق حسابات مخصصة للقاصرين

يعمل تطبيق على ميزة جديدة تسمح للآباء بمراقبة وإدارة حسابات ثانوية مرتبطة بحسابهم الأساسي تستخدمها الفئات الأصغر سنًّا، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة الرقمية للأطفال، وتقليل التفاعلات غير المرغوب فيها داخل التطبيق.



والميزة لا تزال قيد التطوير، ولم تُطرح رسميًّا بعد، إذ ظهرت في تحديث تجريبي على نظام أندرويد.

الحسابات الثانوية

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن الميزة الجديدة التي تُعرَّف بالتحكمات الرئيسية للأهل، تتضمن إنشاء حساب ثانٍ مرتبط بالحساب للوالد أو الوالدة.



هذا الحساب الثانوي يستهدف المستخدمين الأصغر سنًّا، وسيتم تقييد عدد من الوظائف فيه بشكل افتراضي، بحيث يتم تقييد إرسال الرسائل واستقبال المكالمات إلى جهات الاتصال فقط، للحدّ من التفاعلات مع أشخاص غير معروفين.



ويمكن للآباء أيضا مراجعة وتعديل إعدادات الخصوصية الخاصة بالحساب الثانوي، مع أنه قد يتم مشاركة معلومات محدودة حول نشاط الحساب مع الوالدين، دون الاطلاع على محتوى الرسائل أو المكالمات، حيث يظل التشفير فعالًا.



وهذه الطريقة تعالج فجوة قائمة حاليًّا في واتساب، حيث لا تتوفر خيارات واضحة لتحديد من يمكنه إرسال رسائل أو إجراء مكالمات للمستخدم، ما يمثل تحديًا خاصًا عند استخدام التطبيق من قبل القاصرين.



مراحل التطوير

والميزة ظهرت في النسخة التجريبية من واتساب لنظام أندرويد رقم 2.26.1.30، ضمن سلسلة تحديثات بيتا التي توفر نظرة مسبقة على الوظائف قبل إطلاقها للعامة.



ومع ذلك، لم يتم تأكيد موعد رسمي لإتاحة الميزة لجميع المستخدمين.



ومن المتوقع أن يتمكن الوالدان من ربط الحسابات بسهولة عبر إعدادات مخصصة، مما يتيح لهم وضع حدود مناسبة لاستخدام واتساب من قبل الأطفال دون المساس بالخصوصية الكاملة للمحتوى.



ورغم أن الميزة لا تزال في مرحلة التطوير، إلا أنها تعكس اهتمام الأم بابتكار حلول توازن بين الأمان والخصوصية في التطبيقات الرقمية.



