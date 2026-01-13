ميزة جديدة من غوغل بلاي لتوفير المساحة على هواتف أندرويد

في ظل الارتفاع المستمر في أحجام التطبيقات وضيق مساحات التخزين على الهواتف الذكية، تواصل شركة تطوير حلول ذكية لمستخدمي نظام أندرويد، تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام، لا سيما على الأجهزة ذات السعات التخزينية المحدودة.



وأعلنت غوغل عن تحديث جديد لمتجر غوغل يتضمن ميزة أرشفة التطبيقات (App Archiving)، التي تتيح للمستخدمين توفير مساحة تخزين كبيرة دون الحاجة إلى حذف التطبيقات نهائيًا أو فقدان بياناتها.



وتعمل الميزة على إزالة الملفات غير الأساسية للتطبيقات غير المستخدمة مع الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات المرتبطة بها، ما يسمح بإعادة تشغيل التطبيق بسرعة عند الحاجة، دون الحاجة إلى إعادة ضبط الإعدادات أو تسجيل الدخول من جديد.



وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية غوغل لتخفيف العبء عن هواتف أندرويد ذات التخزين المحدود، ومنح المستخدمين مرونة أكبر في إدارة المساحة دون التأثير على أداء أجهزتهم أو فقدان التطبيقات المهمة.

كيف تعمل؟

تُتيح ميزة أرشفة التطبيقات للمستخدم أن يقوم بإزالة ملفات التطبيق الأساسية من الهاتف دون الإضرار بالبيانات أو الإعدادات التي تخص المستخدم، أو بأيقونة التطبيق نفسها.



بمعنى آخر، يبقى التطبيق ظاهرًا على الشاشة وبياناتك محفوظة، لكن الجزء الأكبر من الملفات التي يستحوذ عليها على مساحة التخزين يتم تحريره. فعند أرشفة التطبيق، تظل بيانات المستخدم وإعداداته وملفاته الأساسية محفوظة.



وفي حال رغبته في إعادة استخدام التطبيق مجدداً، يمكنه تنزيله من جديد بنقرة واحدة، وسيجد بياناته كما هي.



تفعيل الأرشفة تلقائيًا

الميزة ليست فعّالة تلقائيًا فور التحديث، بل تحتاج إلى تمكينها من إعدادات . للقيام بذلك، افتح تطبيق غوغل بلاي على هاتفك وانقر على صورة ملفك الشخصي في أعلى الشاشة، ثم اذهب إلى الإعدادات وحدد "عام" وقم بتشغيل خيار الأرشفة تلقائيًا Automatically archive apps.



وبعد تفعيل هذا الخيار، سيبدأ متجر بلاي في أرشفة التطبيقات التي لا تستخدمها كثيرًا، خصوصًا عندما يكون جهازك على وشك امتلاء مساحة التخزين، مما يساعدك على تثبيت تطبيقات أو ملفات جديدة بسهولة أكبر.



الفائدة من الأرشفة

يلجأ المستخدمون عادةً إلى إلغاء تثبيت التطبيقات لتحرير مساحة، لكن هذا قد يعني فقدان البيانات أو الحاجة لإعادة الإعداد مرة أخرى إذا احتاجوا التطبيق لاحقًا.



في المقابل، تعمل ميزة أرشفة التطبيقات على تحرير مساحة كبيرة، قد تصل في بعض الحالات إلى نحو 60% من الحجم الأصلي للتطبيق، بينما تبقي بيانات المستخدم سليمة ورموز التطبيقات مرئية.

