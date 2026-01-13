تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من غوغل بلاي لتوفير المساحة على هواتف أندرويد

Lebanon 24
13-01-2026 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1467784-639038971493670756.jpg
Doc-P-1467784-639038971493670756.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ظل الارتفاع المستمر في أحجام التطبيقات وضيق مساحات التخزين على الهواتف الذكية، تواصل شركة غوغل تطوير حلول ذكية لمستخدمي نظام أندرويد، تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام، لا سيما على الأجهزة ذات السعات التخزينية المحدودة.

وأعلنت غوغل عن تحديث جديد لمتجر غوغل بلاي يتضمن ميزة أرشفة التطبيقات (App Archiving)، التي تتيح للمستخدمين توفير مساحة تخزين كبيرة دون الحاجة إلى حذف التطبيقات نهائيًا أو فقدان بياناتها.

وتعمل الميزة على إزالة الملفات غير الأساسية للتطبيقات غير المستخدمة مع الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات المرتبطة بها، ما يسمح بإعادة تشغيل التطبيق بسرعة عند الحاجة، دون الحاجة إلى إعادة ضبط الإعدادات أو تسجيل الدخول من جديد.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية غوغل لتخفيف العبء عن هواتف أندرويد ذات التخزين المحدود، ومنح المستخدمين مرونة أكبر في إدارة المساحة دون التأثير على أداء أجهزتهم أو فقدان التطبيقات المهمة.
كيف تعمل؟
تُتيح ميزة أرشفة التطبيقات للمستخدم أن يقوم بإزالة ملفات التطبيق الأساسية من الهاتف دون الإضرار بالبيانات أو الإعدادات التي تخص المستخدم، أو بأيقونة التطبيق نفسها.

بمعنى آخر، يبقى التطبيق ظاهرًا على الشاشة وبياناتك محفوظة، لكن الجزء الأكبر من الملفات التي يستحوذ عليها على مساحة التخزين يتم تحريره. فعند أرشفة التطبيق، تظل بيانات المستخدم وإعداداته وملفاته الأساسية محفوظة.

وفي حال رغبته في إعادة استخدام التطبيق مجدداً، يمكنه تنزيله من جديد بنقرة واحدة، وسيجد بياناته كما هي.

تفعيل الأرشفة تلقائيًا
الميزة ليست فعّالة تلقائيًا فور التحديث، بل تحتاج إلى تمكينها من إعدادات متجر بلاي. للقيام بذلك، افتح تطبيق غوغل بلاي على هاتفك وانقر على صورة ملفك الشخصي في أعلى الشاشة، ثم اذهب إلى الإعدادات وحدد "عام" وقم بتشغيل خيار الأرشفة تلقائيًا Automatically archive apps.

وبعد تفعيل هذا الخيار، سيبدأ متجر بلاي في أرشفة التطبيقات التي لا تستخدمها كثيرًا، خصوصًا عندما يكون جهازك على وشك امتلاء مساحة التخزين، مما يساعدك على تثبيت تطبيقات أو ملفات جديدة بسهولة أكبر.

الفائدة من الأرشفة
يلجأ المستخدمون عادةً إلى إلغاء تثبيت التطبيقات لتحرير مساحة، لكن هذا قد يعني فقدان البيانات أو الحاجة لإعادة الإعداد مرة أخرى إذا احتاجوا التطبيق لاحقًا.

في المقابل، تعمل ميزة أرشفة التطبيقات على تحرير مساحة كبيرة، قد تصل في بعض الحالات إلى نحو 60% من الحجم الأصلي للتطبيق، بينما تبقي بيانات المستخدم سليمة ورموز التطبيقات مرئية.
اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/sciences-technology/3z06eoh
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هواتف أندرويد على موعد مع ميزة جديدة من غوغل
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:51:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من "غوغل" تقلب طريقة التعامل مع الإشعارات
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:51:26 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تتيح ميزة ذكية.. ضغطة واحدة لتنظيف صورك واستعادة مساحة الهاتف
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:51:26 Lebanon 24 Lebanon 24
سينافس أفضل هواتف أندرويد.. Xiaomi تُطلق هاتفها الجديد
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:51:26 Lebanon 24 Lebanon 24

إعادة تشغيل

متجر بلاي

درويد

بلاي

تيجي

بيرة

دمين

حجام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
05:28 | 2026-01-13
Lebanon24
02:28 | 2026-01-13
Lebanon24
00:15 | 2026-01-13
Lebanon24
23:00 | 2026-01-12
Lebanon24
23:00 | 2026-01-12
Lebanon24
16:36 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24