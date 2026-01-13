بعد حظره في دول عدة… "غروك" يصبح جزءًا من منظومة الدفاع الأميركية

أدرج الأميركي الدردشة بالذكاء الاصطناعي "غروك"، الذي طوّره ، ضمن منظومة في الأميركية، ليعمل داخل شبكات بالتكامل مع محرك التوليدي.



وبحسب "أسوشيتد برس"، يهدف القرار إلى إتاحة استخدام بيانات الجيش، بما فيها قواعد معلومات الاستخبارات، لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدراتها التحليلية، على أن يبدأ "غروك" عمله داخل الوزارة في وقت لاحق من هذا الشهر.



ويأتي ذلك رغم الجدل الدولي الذي يحيط بـ"غروك" بعد اتهامه بتوليد صور مزيفة ذات طابع مسيء، ما دفع دولًا عدة إلى تقييده أو حظره وفتح تحقيقات بحقه.

