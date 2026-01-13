بعد حظره في دول عدة… "غروك" يصبح جزءًا من منظومة الدفاع الأميركية

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
أدرج
وزير الدفاع
الأميركي
بيت هيغسيث
روبوت
الدردشة بالذكاء الاصطناعي "غروك"، الذي طوّره
إيلون ماسك
، ضمن منظومة
الذكاء الاصطناعي
في
وزارة الدفاع
الأميركية، ليعمل داخل شبكات
البنتاغون
بالتكامل مع محرك
غوغل
التوليدي.
وبحسب "أسوشيتد برس"، يهدف القرار إلى إتاحة استخدام بيانات الجيش، بما فيها قواعد معلومات الاستخبارات، لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدراتها التحليلية، على أن يبدأ "غروك" عمله داخل الوزارة في وقت لاحق من هذا الشهر.
ويأتي ذلك رغم الجدل الدولي الذي يحيط بـ"غروك" بعد اتهامه بتوليد صور مزيفة ذات طابع مسيء، ما دفع دولًا عدة إلى تقييده أو حظره وفتح تحقيقات بحقه.
