Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تؤجل إطلاق هواتف Galaxy S26.. وهذه الأسعار المتوقعة

Lebanon 24
13-01-2026 | 07:57
ستُطلق سامسونغ هواتفها الجديدة galaxy S26 وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra في حدث Galaxy Unpacked المقرر في 25 شباط 2026 في سان فرانسيسكو، متأخراً عن الموعد المعتاد في كانون الثاني.

ويعود التأجيل إلى إعادة صياغة تشكيلة المنتجات بعد الاستجابة لنتائج مبيعات الطرازات السابقة وظروف السوق.

التواريخ المتوقعة:

شباط : الإعلان الرسمي عن موعد الحدث.

25 شباط: حدث Galaxy Unpacked وإطلاق الهواتف وبدء الطلبات المسبقة.

آذار: نشر أولى المراجعات الإعلامية ثم توفر الهواتف للبيع بالتجزئة بشكل عام.

من المتوقع أن تحافظ سامسونغ على أسعار مماثلة للإصدار السابق:

Galaxy S26: بدءاً من 799 دولاراً.

Galaxy S26+: بدءاً من 999 دولاراً.

Galaxy S26 Ultra: بدءاً من 1299 دولاراً، مع احتمال حدوث زيادات طفيفة.

ستفتح الطلبات المسبقة مباشرة بعد الحدث، مع توقع استمرار عرض "مضاعفة سعة التخزين" رغم الضغوط على التكاليف.

من المتوقع إطلاق هاتف Galaxy S26 FE كنسخة متوسطة المدى في وقت لاحق من العام، على غرار إستراتيجية السنوات السابقة.

يأتي الإطلاق الجديد قبل أيام من انعقاد المؤتمر العالمي للجوال (MWC) في برشلونة، مما يتيح لسامسونغ التركيز على منتجاتها وسط المنافسة. (forbes)
