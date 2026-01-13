تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم
5 ميزات قد تجعل Galaxy S26 Ultra يتفوق على iPhone 17 Pro Max
Lebanon 24
13-01-2026
|
08:04
photos
تستعد
سامسونغ
لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة
galaxy
S26 في 25 شباط 2026، حيث يُتوقع أن يتصدّر الطراز الأبرز Galaxy S26 Ultra لمنافسة
iphone
17 Pro Max من آبل عبر خمسة تحسينات رئيسية:
1. الشاشة
: قد يقدم الهاتف شاشة AMOLED جديدة مقاس 6.9 بوصة من نوع M14 مع خاصية خصوصية مدمجة في الشاشة تُخفي المحتوى الحساس عند الاستخدام في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تحسينات على الطبقة المضادة للانعكاس.
2. الأداء:
من المتوقع أن يستخدم الهاتف معالج Exynos 2600 المصنوع بتقنية 2
نانومتر
في بعض المناطق، بينما قد يحصل على معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس في مناطق أخرى، مما يعد بتحسين الأداء والكفاءة.
3. الكاميرا:
رغم احتمالية بقاء النظام الرباعي للكاميرات (عدسة رئيسية 200 ميغابكسل، واسعة 50 ميغابكسل، وتقريب بصري 3x و5x)، فإن التركيز سيكون على تحسين معالجة الصور لتعزيز دقة الألوان ودرجات لون البشرة.
4. الشحن:
قد يدعم الهاتف شحنًا سريعًا بقوة 60 واط مقارنة بـ 40 واط في منافسه، بالإضافة إلى دعم محتمل لتقنية الشحن اللاسلكي Qi2 ليتوافق مع ملحقات MagSafe.
5.
الذكاء الاصطناعي
: من المتوقع تعزيز ميزات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك دعم تطبيق Gemini Live، مع الإشارة إلى أن اختيار سان
فرانسيسكو
كموقع للإطلاق يؤكد تركيز
سامسونج
على هذا المجال، في حين لا تزال آبل تتأخر في تطوير نظامها الخاص. (انديا توداي)
