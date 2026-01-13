5 ميزات قد تجعل Galaxy S26 Ultra يتفوق على iPhone 17 Pro Max

تستعد لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة S26 في 25 شباط 2026، حيث يُتوقع أن يتصدّر الطراز الأبرز Galaxy S26 Ultra لمنافسة 17 Pro Max من آبل عبر خمسة تحسينات رئيسية:



1. الشاشة: قد يقدم الهاتف شاشة AMOLED جديدة مقاس 6.9 بوصة من نوع M14 مع خاصية خصوصية مدمجة في الشاشة تُخفي المحتوى الحساس عند الاستخدام في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تحسينات على الطبقة المضادة للانعكاس.



2. الأداء: من المتوقع أن يستخدم الهاتف معالج Exynos 2600 المصنوع بتقنية 2 في بعض المناطق، بينما قد يحصل على معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس في مناطق أخرى، مما يعد بتحسين الأداء والكفاءة.



3. الكاميرا: رغم احتمالية بقاء النظام الرباعي للكاميرات (عدسة رئيسية 200 ميغابكسل، واسعة 50 ميغابكسل، وتقريب بصري 3x و5x)، فإن التركيز سيكون على تحسين معالجة الصور لتعزيز دقة الألوان ودرجات لون البشرة.



4. الشحن: قد يدعم الهاتف شحنًا سريعًا بقوة 60 واط مقارنة بـ 40 واط في منافسه، بالإضافة إلى دعم محتمل لتقنية الشحن اللاسلكي Qi2 ليتوافق مع ملحقات MagSafe.



5. : من المتوقع تعزيز ميزات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك دعم تطبيق Gemini Live، مع الإشارة إلى أن اختيار سان كموقع للإطلاق يؤكد تركيز على هذا المجال، في حين لا تزال آبل تتأخر في تطوير نظامها الخاص. (انديا توداي)



