تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

نافذة ذكية من الخشب الشفاف تحجب الأشعة فوق البنفسجية

Lebanon 24
13-01-2026 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1468131-639039421863557383.webp
Doc-P-1468131-639039421863557383.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

طوّر فريق بحثي في كوريا الجنوبية نافذة ذكية مصنوعة من الخشب الشفاف، قادرة على تعديل الضوء الداخل، حجب الأشعة فوق البنفسجية، وتحسين العزل الحراري دون الحاجة لاستخدام الكهرباء.

ويعمل هذا الخشب الشفاف كجهاز سلبي يعتمد على درجة الحرارة، حيث يتحول من معتم إلى شفاف مع ارتفاع الحرارة، ما يسمح بالتحكم الطبيعي في الضوء والحرارة داخل المباني. عند درجة حرارة الغرفة، تسمح النافذة بمرور حوالي 28% من الضوء المرئي، وترتفع النسبة إلى نحو 78% عند 40 درجة مئوية.

كما توفر النافذة حماية كاملة تقريبًا من أشعة UVA الضارة بفضل ترتيب جزيئي خاص يعرف بـ «تجميع J»، ما يحمي البشرة والأثاث الداخلي دون تقليل الضوء المرئي. ويتميز الخشب الشفاف بعزل حراري عالٍ، حيث تصل الموصلية الحرارية إلى 0.197 واط لكل متر كلفن، أي أقل بخمس مرات من الزجاج التقليدي.

بالإضافة إلى ذلك، يحافظ الخشب على الخصوصية في الليل عند انخفاض درجة الحرارة، حيث يظل أكثر انتشارًا للضوء ويمنع رؤية الداخل عند تشغيل الإضاءة الداخلية.

وأوضح الدكتور جين كيم من جامعة هانبات الوطنية أن المادة يمكن أن تستخدم في المباني السكنية والتجارية، وفي البيوت الذكية الزراعية لتنظيم أشعة الشمس ودرجة الحرارة دون استهلاك الطاقة، وكذلك في الرعاية الصحية، مثل لصقات ذكية توضح ارتفاع حرارة الجسم فوق 38 درجة مئوية دون الحاجة للبطاريات أو الإلكترونيات.

ويأمل الباحثون أن توفر هذه التقنية بديلًا صديقًا للبيئة للزجاج التقليدي، مع إمكانية تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير قبل الانتشار واسع النطاق.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أجواء ميلادية لا تحجب الاختبار المقلق حيال مسار لبنان بعد نهاية السنة
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب الياس بو صعب من مجلس النواب: القانونين التي أُقرت عند افقال المحضر اصبحت نافذة
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
صادرات الخشب الروسي إلى أميركا تسجّل أعلى مستوى منذ 2023
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قوة إسرائيلية توغّلت في بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 03:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24

كوريا الجنوبية

حسين ال

الموصل

طاريا

لي دو

كوريا

جامع

كاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-01-13
Lebanon24
16:30 | 2026-01-13
Lebanon24
16:20 | 2026-01-13
Lebanon24
12:48 | 2026-01-13
Lebanon24
10:33 | 2026-01-13
Lebanon24
08:04 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24