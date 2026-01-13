نافذة ذكية من الخشب الشفاف تحجب الأشعة فوق البنفسجية

طوّر فريق بحثي في نافذة ذكية مصنوعة من الخشب الشفاف، قادرة على تعديل الضوء الداخل، حجب الأشعة فوق البنفسجية، وتحسين العزل الحراري دون الحاجة لاستخدام الكهرباء.

ويعمل هذا الخشب الشفاف كجهاز سلبي يعتمد على درجة الحرارة، حيث يتحول من معتم إلى شفاف مع ارتفاع الحرارة، ما يسمح بالتحكم الطبيعي في الضوء والحرارة داخل المباني. عند درجة حرارة الغرفة، تسمح النافذة بمرور حوالي 28% من الضوء المرئي، وترتفع النسبة إلى نحو 78% عند 40 درجة مئوية.

كما توفر النافذة حماية كاملة تقريبًا من أشعة UVA الضارة بفضل ترتيب جزيئي خاص يعرف بـ «تجميع J»، ما يحمي البشرة والأثاث الداخلي دون تقليل الضوء المرئي. ويتميز الخشب الشفاف بعزل حراري عالٍ، حيث تصل الموصلية الحرارية إلى 0.197 واط لكل متر ، أي أقل بخمس مرات من الزجاج التقليدي.

بالإضافة إلى ذلك، يحافظ الخشب على الخصوصية في الليل عند انخفاض درجة الحرارة، حيث يظل أكثر انتشارًا للضوء ويمنع رؤية الداخل عند تشغيل الإضاءة الداخلية.

وأوضح الدكتور جين كيم من جامعة هانبات الوطنية أن المادة يمكن أن تستخدم في المباني السكنية والتجارية، وفي البيوت الذكية الزراعية لتنظيم أشعة الشمس ودرجة الحرارة دون استهلاك الطاقة، وكذلك في الرعاية الصحية، مثل لصقات ذكية توضح ارتفاع حرارة الجسم فوق 38 درجة مئوية دون الحاجة للبطاريات أو الإلكترونيات.

ويأمل الباحثون أن توفر هذه التقنية بديلًا صديقًا للبيئة للزجاج التقليدي، مع إمكانية تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير قبل الانتشار واسع النطاق.